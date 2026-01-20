Show del Real Madrid: gol de Mastantuono y doblete de Mbappé en la paliza a Mónaco por la Champions League El exjugador de River Plate marcó su primer gol en el certamen internacional en la goleada del Merengue por 6-1 al equipo francés en el estadio Bernabéu, tras los silbidos recibidos por la eliminación en Copa del Rey. Por + Seguir en







El exjugador de River cruzó la pelota con un derechazo, su pierna inhábil.

Real Madrid goleó por 6-1 a Mónaco de Francia, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la séptima fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Con un gol del argentino Franco Mastantuono, el primero en el certamen internacional, un doblete de Kylian Mbappé y tantos de Vinícius Junior, Jude Bellingham y Tilo Kehrer (en contra), el Merengue dejó atrás los silbidos de su hinchada por la temprana eliminación de la Copa del Rey y quedó segundo en la tabla general.

El equipo de Álvaro Arbeloa, quien debutó como entrenador en Champions League, jugó uno de sus mejores partidos del año, con Vinícius Junior como estandarte, quien marcó un gol, aportó dos asistencias y provocó otro tanto en propia puerta. Además, el francés Mbappé logró un récord tras su doblete: llegó a 11 goles en sus primeros seis partidos en la actual edición de la Champions League e igualó la marca que había registrado el astro portugués Cristiano Ronaldo en la fase de grupos de la edición 2015-2016.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2013726129199137049&partner=&hide_thread=false Modo Super Saiyan pic.twitter.com/NBBYLBNPZ4 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2026 En tanto, el exjugador de River Plate se sacó la mufa en el estadio del Real Madrid, y a los 21' del segundo tiempo se convirtió en el segundo argentino más joven (18 años, 5 meses y 6 días) en convertir un gol en el torneo más importante de Europa a nivel clubes, detrás de un tal Lionel Messi (18 años, 4 meses y 9 días). Además, participó en el primer tanto del Merengue y se dio el lujo de meter un caño, que envalentonó a la hinchada del equipo blanco.

De esta manera, el Real Madrid, a falta de media fecha, llegó a 15 puntos y quedó solo por detrás del Arsenal, líder con puntaje perfecto (21). Solo necesita sumar un punto más en la última jornada para clasificar en el top-8 y evitar la eliminatoria de playoffs.