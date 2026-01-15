15 de enero de 2026 Inicio
Se supo qué pasará con Franco Mastantuono tras la salida de Xabi Alonso de Real Madrid

El entrenador, que fue clave para la llegada del ex River al club Merengue, dejó su cargo apenas seis meses después de haber asumido. La noticia generó dudas respecto al futuro del argentino.

¿Mastantuono seguirá en el Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso?

  • Xabi Alonso dejó su puesto como entrenador del Real Madrid después de solo seis meses.
  • El DT había sido clave para la llegada de Franco Mastantuono, que se concretó en agosto pasado.
  • Ahora será reemplazado hasta el final de la temporada por Álvaro Arbeloa.
  • Según periodistas especializados, el club seguirá apostando por el delantero y no piensa cederlo a préstamo.

El mundo del fútbol se sorprendió cuando Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso, quien dejó su cargo de entrenador este lunes, apenas seis meses después de haber asumido. En Argentina, la decisión despertó dudas respecto a lo que puede significar para el futuro de Franco Mastantuono en el club.

El Torneo Apertura 2026 comienza el jueves 22 de enero.
El ex River llegó a Europa en agosto del año pasado, y Alonso fue uno de los impulsores clave detrás de la operación. Ahora, con Álvaro Arbeloa reemplazándolo en el banco de suplentes hasta el final de la temporada, trascendió que la continuidad del argentino no correría peligro.

Así lo afirmó Ignacio Marcano, periodista de la Cadena Ser especializado en el Real Madrid, quien aseguró que el club "apuesta por él". "No se hace una inversión de 62 millones de euros solo porque el entrenador se lo pide. Ya estaban detrás de él (Santiago) Solari; Juni Calafat, el hombre que hace que lleguen los mejores talentos del mundo a Real Madrid, y el mismo Florentino Pérez", explicó a TyC Sports.

Franco Mastantuono

"Cuando hemos preguntado sobre Mastantuono, lo sitúan como una promesa inmediata y de futuro. No lo van a dejar a ir a préstamo y son optimistas con Arbeloa", agregó Marcano. De esta manera, el delantero de 18 años seguiría teniendo oportunidades en el club Merengue.

Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid

Después de su destacado paso por River y la Selección argentina, el Real Madrid compró el pase de Franco Mastantuono por 63,2 millones de euros, la transferencia más alta en la historia del fútbol argentino. La operación se anunció en junio, pero el delantero recién se sumó al club el 14 de agosto pasado, cuando cumplió 18 años.

Su debut oficial fue cinco días después, al ingresar como suplente ante Osasuna, pero ya para el segundo partido se consolidó como titular. Convirtió su primer gol en septiembre, en la goleada 4-1 frente al Levante. Jugó en total 17 encuentros, aunque en las últimas fechas sumó pocos minutos por las lesiones.

