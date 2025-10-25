De no tener lugar en River a brillar en San Lorenzo y Europa: ahora sueña con jugar en la Selección

Después de un gran paso por el Ciclón, el jugador llegó a un importante club europeo y se consolidó como titular. Confesó que su gran ilusión es recibir un llamado de Lionel Scaloni.

En la previa del Mundial 2026, Lionel Scaloni está aprovechando los amistosos de la Selección argentina para darle rodaje a jugadores que no habían tenido oportunidad antes. Después del debut de Facundo Cambeses, otro arquero que surgió de River y brilló en San Lorenzo sueña con tener su chance.

Se trata de Augusto Batalla, que hoy vive un gran presente en Rayo Vallecano, donde lleva jugados 44 partidos en los que recibió 49 goles en contra. A los 29 años, sueña con vestir la camiseta albiceleste que ya defendió en el Mundial Sub 17 de 2013 y, dos años después, en el Mundial Sub 20.

"Me toca estar en un plantel que tiene cuatro capitanes y disfruto mucho ser uno más del vestuario. La fase de capitanía en el Rayo está muy bien cubierta. Si el técnico me da ciertas responsabilidades de liderazgo, lo intento hacer de la mejor manera. Si el grupo me necesita de otro lado, yo feliz de hacerlo", aseguró a DSports Radio.

Batalla lleva 12 partidos jugados en esta temporada, todos como titular, y espera continuar creciendo en el fútbol europeo. "Siempre uno sueña con seguir mejorando. A mí me gustaría poder seguir demostrando este nivel e ilusionarme para que algún día llegue la llamada de la Selección argentina", sostuvo.

Augusto Batalla

El paso de Augusto Batalla por River y San Lorenzo

Augusto Batalla nació en Hurlingham y se formó en las inferiores de River. Después de jugar un amistoso de verano en Mar del Plata, hizo su debut oficial en Primera el 2 de abril de 2016, en la derrota 2 a 1 frente a Patronato por el torneo local. Hacia fin de año, con la salida de Marcelo Barovero, le llegó la chance de ser titular.

El arquero jugó 51 partidos en el Millonario, pero no logró asentarse y cometió errores que lo marcaron. Dos fueron en Superclásicos ante Boca y terminaron en sendos goles de Carlos Tevez y Fernando Gago; otro fue frente a San Lorenzo y frustró la posibilidad de acercarse a la punta de la tabla.

Su mejor etapa fue en San Lorenzo, club al que llegó a préstamo en julio de 2021. Allí se convirtió en capitán y referente del equipo; jugó 70 partidos en los que recibió 42 goles en contra y sumó 40 vallas invictas. Se fue a mediados de 2024 para jugar en Rayo Vallecano.