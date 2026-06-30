La historia de Orlando Gill: de vender todo para salvar la vida de su hijo a eliminar a Alemania en el Mundial 2026 La historia del arquero que se consagró con su actuación en el último partido del Mundial, siendo fundamental en la tanda de penales. Por Agregar C5N en









Pasó de vender sus pertenencias para salvar a su hijo a eliminar a Alemania. Redes sociales

Este lunes 29 de junio de 2026 quedará marcada como una fecha histórica en la carrera de Orlando Gill, arquero héroe de la Selección de Paraguay. Quien también ataja en San Lorenzo de Almagro, detuvo dos penales ante Alemania y se convirtió en la figura más importante de un partido que sacó del Mundial a uno de los candidatos más fuertes del torneo.

El encuentro terminó igualado 1-1 en los 90 minutos, lo que obligó a jugar dos tiempos suplementarios de 15 minutos sin que ninguno de los dos equipos lograra romper la paridad. La definición llegó por penales, donde Alemania no pudo cortar la mala racha que arrastra desde Rusia 2018 y quedó eliminada en los 16avos de final, luego de un Mundial que ya venía golpeado por una derrota histórica ante Ecuador por 2-1.

Con su actuación, terminó de consolidarse como titular indiscutido en el arco de la selección que dirige Gustavo Alfaro y ganó reconocimiento internacional de manera inmediata. El arquero, afianzado en San Lorenzo de Argentina, llegó al torneo como uno de los nombres más mencionados del fútbol local, pero su historia personal recién salió a la luz tras la hazaña ante los alemanes.

Redes sociales La historia de Orlando Gill, arquero de San Lorenzo y Paraguay La historia de superación de Orlando Gill se dio a conocer gracias a su esposa, Melissa Ávalos, quien compartió en redes sociales el difícil camino que atravesó la familia luego del nacimiento de su hijo Lautaro, hace 4 años. En ese momento, el arquero recién comenzaba su carrera profesional en San Lorenzo de Paraguay y el dinero no alcanzaba, una situación que se agravó por los problemas de salud que enfrentó el bebé recién nacido.

Para cubrir los gastos médicos y del hogar, el futbolista llegó a vender sus pertenencias más importantes vinculadas al fútbol como las camisetas del club donde jugaba, la de la Selección Sub 20 y hasta sus botines. "Cuando Lauti nació y no teníamos nada, Orlando vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo. Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la sub 20 (no la pudo guardar de recuerdo), vendió sus prendas, sus championes. ¡Literal, vendió TODO!", relató Melissa en Instagram.