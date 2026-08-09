9 de agosto de 2026 Inicio
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Video: el provocador festejo de Jordy Caicedo que hizo explotar a San Lorenzo en el clásico

El delantero ecuatoriano celebró su segundo gol para Huracán con el gesto del Topo Gigio frente a la hinchada del Ciclón, lo que generó un enfrentamiento entre los jugadores que calentó el partido en el Bajo Flores.

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Jordy Caicedo generó un caos en el Nuevo Gasómetro.

Jordy Caicedo generó un caos en el Nuevo Gasómetro.

X (@CAHuracan)

El delantero Jordy Caicedo anotó los dos goles del triunfo 2-0 de Huracán sobre San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain por el Torneo Clausura 2026 y festejó con el gesto del Topo Gigio frente a la hinchada del Ciclón en el segundo tanto, lo que generó un enfrentamiento entre los futbolistas y los insultos de los simpatizantes.

Huracán se impuso en el Bajo Flores contra San Lorenzo.
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Se jugaba el minuto 11 del segundo tiempo en el estadio de San Lorenzo, cuando Caicedo aprovechó un pase de Facundo Kalinger y remató de forma cruzada para vencer al arquero Orlando Gill. Tras ese momento, saltó los carteles de la publicidad y celebró con el Topo Gigio en respuesta a los insultos que recibió.

Aunque el gesto duró pocos segundos, fue observado por los jugadores y rápidamente se le fueron al humo. Mientras caían objetos desde la tribuna, el ecuatoriano intentó volver al campo de juego pero fue frenado por sus rivales entre empujones y recriminaciones. En este marco, Gill fue expulsado por pegarle con su cabeza a Lucas Blondel en la frente, por lo que el Ciclón terminó el partido con 10 jugadores.

En tanto, luego del partido, el delantero lamentó la situación. "Quiero pedir disculpas por el acto que tuve dentro del campo. Las personas cercanas a mí saben que eso no me caracteriza. Salir del campo no me gustó y más por un acto como ese. Me sentó mal. Fue un momento de euforia", expresó en diálogo con ESPN.

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