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30 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: Noruega se clasificó a los octavos de final tras ganarle 2-1 a Costa de Marfil y se prepara Francia

El conjunto escandinavo se impuso con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland y ahora enfrentará a Brasil. También jugará Francia contra Suecia y luego Ecuador enfrentará a México.

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Erling Haaland contra Costa de Marfil.

Erling Haaland contra Costa de Marfil.

X (@nff_landslag)

Noruega, liderada por el goleador Erling Haaland, le ganó 2-1 a Costa de Marfil en Texas, en un encuentro correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026. De esta manera, se clasificó a los octavos de final y ahora enfrentará a Brasil, que venció 2-1 a Japón.

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El conjunto escandinavo se impuso con goles de Antonio Nusa y Erling Haaland, mientras que Amad Diallo convirtió para los africanos. Los escandinavos habían terminado segundos del Grupo I, por detrás de Francia, donde cosechó 6 puntos, luego de sus victorias por 4 a 1 vs. Irak y 3 a 2 vs. Senegal. Cerraron la primera fase con una goleada en contra: 1-4 vs. Francia. En ese partido, los titulares descansaron.

Más allá de este duelo, la jornada continúa con otros dos grandes partidos: Francia se enfrentará con Suecia a partir de las 18 y por último se disputará el choque entre México y Ecuador desde las 22.

La fase comenzó el domingo con la victoria de Canadá, por la mínima diferencia, gracias al tano de Eustáquio en el tiempo añadido, a los 92 minutos, contra Sudáfrica. El conjunto dirigido por Jesse Marsch disputará los octavos de final contra Marruecos, quien le ganó el duelo a Países Bajos por penales en el último choque de este lunes.

En el inicio de la semana, Brasil dejó a fuera a Japón en la última jugada del partido: los asiáticos se habían puesto en ventaja en la primera etapa, pero la Verdeamarela reaccionó en el segundo tiempo.

Casemiro igualó el resultado y cuando parecía que el cotejo se estiraba al tiempo suplementario apareció Gabriel Martinelli para sellar el triunfo por 2 a 1. Ahora, el conjunto carioca espera rival del ganador de los africanos y la Selección que tiene a Erling Haaland como una de sus principales figuras.

Formaciones de Noruega y Costa de Marfil

  • Noruega: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Erling Haaland. D.T: Stale Solbakken
  • Costa De Marfil: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilón Kossounou, Guela Doue, Emmanuel Agbadou; Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Christ Oulai; Ange Bonny, Yan Diomande, Nicolas Pepe. D.T: Emerse FAE

Mundial 2026: Francia va en busca de la clasificación a los octavos de final ante Suecia

Francia y Suecia disputarán el segundo encuentro de la jornada desde las 18 (hora argentina) en el New York New Jersey Stadium. Se podrá ver a través de la pantalla de TyC Sports y DSports. El ganador de esta serie será el rival de Paraguay, que eliminó por penales a Alemania.

Los subcampeones del mundo se quedaron con el primer lugar de la fase de grupos con puntaje ideal: debutó con un 3 a 1 ante Senegal, superaron 3 a 0 a Irak y goleador por 4 a 1 a Noruega.

Por su parte, los suecos pasaron como uno de los mejores terceros con 4 unidades: los dirigidos por Graham Potter empezaron goleando 5 a a1 a Túnez, luego fueron vapuleados por el mismo resultado por Países Bajos y cerraron el grupo con un empate en un tanto contra Japón.

Francia y Suecia jugaron en 24 ocasiones, con 12 victorias para los galos, 6 para los escandinavos y 5 empates. Sin embargo, este será el primer cruce entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

Probables formaciones:

  • Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
  • Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

Mundial 2026: México y Ecuador, el duelo del continente más importante

En el cierre de la jornada, México que jugará de local en el Estadio Azteca se enfrentará ante Ecuador, un partido que promete y que le dará el pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El encuentro será a las 22 (hora argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vini y se podrá ver por DSports.

Quien logre el pase a la siguiente fase se enfrentará al ganador del encuentro entre Inglaterra y República Democrática del Congo, que se disputará el 1 de julio.

Los mexicanos clasificaron a los 16avos tras quedar como únicos líderes en el Grupo A: igualó sin goles en su debut ante Sudáfrica, luego venció 2 a 0 a Corea del Sur y finalizó con un contundente triunfo sobre República Checa por 3 a 0, lo que le permitió mantener la localía.

En tanto, los sudamericanos se clasificaron como uno de los mejores terceros del Mundial, donde empezaron de menor a mayor: perdieron en el debut frente a Costa de Marfil, derrotó a Curazao en la segunda fecha y venció por 2 a 1 a Alemania en el cierre del Grupo E. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece buscará imponerse ante uno de los anfitriones y regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo.

Probables formaciones

  • México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.
  • Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

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