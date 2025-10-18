La historia de "Mancha", el campeón nacional de patín que alegra a los pasajeros del subte B

Lucas Benítez tiene una marca de nacimiento en su cara de color rojo y, pese a tener su visión afectada, encontró su disfrute en el patinaje. Es pensionado, pero su mayor ingreso proviene de hacer shows en la línea que va desde Villa Urquiza hasta el centro porteño.

Lucas Benítez vive en Villa Bosch y divide su vida entre los patines y su trabajo. Un trabajo por de más particular: ganarse la vida en el subte, usando sus patines como herramienta para ganar dinero y cambiarle el día a los pasajeros.

Si bien se subió a los patines de chico, reconoció que una mala experiencia lo marginó del deporte durante varios años y recién cuando tuvo 20 volvió a darle una nueva oportunidad. "Me encontré a Mimí (Cavaco) y Nano (Tribbiani) en una feria y me convencieron para que volviera a entrenar", comentó. Ahí fue cuando se dio cuenta de que aún tenía mucho hilo en el carrete.

Ganó cinco medallas de oro y una de plata en campeonatos nacionales, pero entendió que necesitaba algo más para vivir ya que el patinaje en nuestro país es un deporte amateur.

Benítez nació con un angioma plano , afección causada por la proliferación de pequeños vasos sanguíneos superficiales que resultan en una mancha de color rojo o violáceo que no se eleva sobre la piel. A pesar de que su condición le reduce la visión en el lado izquierdo, nunca fue una limitación para practicar el deporte que ama ni tampoco para rebuscárselas en el mundo laboral como artista callejero.

"Yo no tengo ninguna discapacidad y no le voy a sacar el puesto a chicos que sí la tienen. Laburo en un subte y vivo de esto, cobro una pensión no contributiva que me ayuda a pagar mis entrenamientos y algunas competencias, pero puedo sustentarme con el trabajo", contó. Y si bien puede realizarse tratamientos láser en su cara, sabe que son muy invasivos y muy costosos.

El transporte público es espacio de trabajo para todos: vendedores, freestylers, bailarines, cantantes y músicos. "Mancha", por su parte, ofrece algo diferente, con patinaje; músicas y acrobacias. Para él, su trabajo es "alegrar el viaje de los pasajeros".

Con 35 años, su jornada laboral es variada, pero en general trata de evitar la hora pico porque su show incluye piruetas de alto voltaje: se cuelga de los caños, salta, va rápido y necesita que los vagones estén disponibles para realizar su show.

Y en cuanto a la recaudación, Lucas reconoce que "el precio va variando según el humor y el momento del mes, pero en general estoy en los $20.000 por día. Un buen sueldo quizás un domingo está alrededor de $40.000, veo que es algo que gusta".

"Es una rutina que se fue adaptando, pero sé que a la gente le gusta. No le falto el respeto a nadie... De hecho no uso los mismos patines que uso para competir porque se me arruinarían", contó sobre lo que hace en el transporte público.

Lucas Benítez Una de las tantas acrobacias que hace Lucas en el subte B. Leila Ada

Igualmente, más allá de lo monetario, a Lucas le gratifica más lo que recibe por parte de los usuarios: "Hubo gente que me ha dicho 'tenía fobia al subte y con vos la perdí', o cosas como 'tenía una entrevista de trabajo y me transmitiste buena energía para afrontarla... eso para mí no tiene precio'".

Y ese es el motivo por el que no frena. No tiene descansos, feriados ni vacaciones. "Voy todos los días al subte y me encanta. A veces también trabajo en el Urquiza porque me lleva para Bosch, que es donde vivo. Lo que más me gusta es ver cómo es que la gente se desconecta del celular y se detiene a grabarme, sale un poco de su realidad... Yo creo que la gente me ayuda porque le hago un bien", sostuvo.

Una de las canciones preferidas de Lucas para sus coreografías es la de Frozen, una de las películas más exitosas de Disney de los últimos tiempos. Si bien se corrió el rumor de que la compañía cinematográfica lo había contactado por sus actuaciones, el patinador negó las versiones y aclaró que solo se trató de inventos periodísticos.

Hoy en día Lucas continúa construyéndose la casa, poco a poco... con lo que gana en el transporte público, con su pensión y también con lo que percibe con algunas clases de patinaje que brinda. Aunque, no es lo que más le gusta hacer, reconoce.

Tiene como proyecto volver a federarse en 2026 para seguir avanzando con su carrera deportiva, pero, en el mientras tanto, planea continuar con sus shows en el subte para recolectar las sonrisas de los pasajeros. Para colaborar con Lucas, los interesados pueden realizar transferencias a patin.lucas.