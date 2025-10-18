18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La historia de "Mancha", el campeón nacional de patín que alegra a los pasajeros del subte B

Lucas Benítez tiene una marca de nacimiento en su cara de color rojo y, pese a tener su visión afectada, encontró su disfrute en el patinaje. Es pensionado, pero su mayor ingreso proviene de hacer shows en la línea que va desde Villa Urquiza hasta el centro porteño.

Micaela Piserchia
Por
Micaela Piserchia
Lucas patina en la Selección y trabaja como artista en el subte B para financiarse.

Lucas patina en la Selección y trabaja como artista en el subte B para financiarse.

Lucas Benítez vive en Villa Bosch y divide su vida entre los patines y su trabajo. Un trabajo por de más particular: ganarse la vida en el subte, usando sus patines como herramienta para ganar dinero y cambiarle el día a los pasajeros.

El primer partido de la serie entre Racing y Flamengo será en el Maracaná.
Te puede interesar:

Racing tiene una "ventaja" sobre Flamengo para la Libertadores: cuál es

Si bien se subió a los patines de chico, reconoció que una mala experiencia lo marginó del deporte durante varios años y recién cuando tuvo 20 volvió a darle una nueva oportunidad. "Me encontré a Mimí (Cavaco) y Nano (Tribbiani) en una feria y me convencieron para que volviera a entrenar", comentó. Ahí fue cuando se dio cuenta de que aún tenía mucho hilo en el carrete.

Ganó cinco medallas de oro y una de plata en campeonatos nacionales, pero entendió que necesitaba algo más para vivir ya que el patinaje en nuestro país es un deporte amateur.

Lucas Benítez

Benítez nació con un angioma plano, afección causada por la proliferación de pequeños vasos sanguíneos superficiales que resultan en una mancha de color rojo o violáceo que no se eleva sobre la piel. A pesar de que su condición le reduce la visión en el lado izquierdo, nunca fue una limitación para practicar el deporte que ama ni tampoco para rebuscárselas en el mundo laboral como artista callejero.

"Yo no tengo ninguna discapacidad y no le voy a sacar el puesto a chicos que sí la tienen. Laburo en un subte y vivo de esto, cobro una pensión no contributiva que me ayuda a pagar mis entrenamientos y algunas competencias, pero puedo sustentarme con el trabajo", contó. Y si bien puede realizarse tratamientos láser en su cara, sabe que son muy invasivos y muy costosos.

El transporte público es espacio de trabajo para todos: vendedores, freestylers, bailarines, cantantes y músicos. "Mancha", por su parte, ofrece algo diferente, con patinaje; músicas y acrobacias. Para él, su trabajo es "alegrar el viaje de los pasajeros".

Con 35 años, su jornada laboral es variada, pero en general trata de evitar la hora pico porque su show incluye piruetas de alto voltaje: se cuelga de los caños, salta, va rápido y necesita que los vagones estén disponibles para realizar su show.

Y en cuanto a la recaudación, Lucas reconoce que "el precio va variando según el humor y el momento del mes, pero en general estoy en los $20.000 por día. Un buen sueldo quizás un domingo está alrededor de $40.000, veo que es algo que gusta".

"Es una rutina que se fue adaptando, pero sé que a la gente le gusta. No le falto el respeto a nadie... De hecho no uso los mismos patines que uso para competir porque se me arruinarían", contó sobre lo que hace en el transporte público.

Lucas Benítez
Una de las tantas acrobacias que hace Lucas en el subte B.

Una de las tantas acrobacias que hace Lucas en el subte B.

Igualmente, más allá de lo monetario, a Lucas le gratifica más lo que recibe por parte de los usuarios: "Hubo gente que me ha dicho 'tenía fobia al subte y con vos la perdí', o cosas como 'tenía una entrevista de trabajo y me transmitiste buena energía para afrontarla... eso para mí no tiene precio'".

Y ese es el motivo por el que no frena. No tiene descansos, feriados ni vacaciones. "Voy todos los días al subte y me encanta. A veces también trabajo en el Urquiza porque me lleva para Bosch, que es donde vivo. Lo que más me gusta es ver cómo es que la gente se desconecta del celular y se detiene a grabarme, sale un poco de su realidad... Yo creo que la gente me ayuda porque le hago un bien", sostuvo.

Una de las canciones preferidas de Lucas para sus coreografías es la de Frozen, una de las películas más exitosas de Disney de los últimos tiempos. Si bien se corrió el rumor de que la compañía cinematográfica lo había contactado por sus actuaciones, el patinador negó las versiones y aclaró que solo se trató de inventos periodísticos.

Hoy en día Lucas continúa construyéndose la casa, poco a poco... con lo que gana en el transporte público, con su pensión y también con lo que percibe con algunas clases de patinaje que brinda. Aunque, no es lo que más le gusta hacer, reconoce.

Tiene como proyecto volver a federarse en 2026 para seguir avanzando con su carrera deportiva, pero, en el mientras tanto, planea continuar con sus shows en el subte para recolectar las sonrisas de los pasajeros. Para colaborar con Lucas, los interesados pueden realizar transferencias a patin.lucas.

Noticias relacionadas

Úbeda, al frente del equipo para enfrentar a Belgrano.

Tras la muerte de Russo, Boca vuelve a jugar: recibe a Belgrano en la Bombonera

 El mediocampista inició su camino profesional en Defensores de Belgrano, donde disputó 22 partidos entre 2011 y 2014.

Es argentino, usa la "10" y llegó a jugar en la liga de Uzbekistán

El look del Dibu que se llevó todas las miradas.

El Dibu Martínez a pura onda: el look veraniego que impone tendencia fuera de la cancha

Vietto picó la pelota en el penal y grita el gol a su manera.
play

Con la mente en la Copa Libertadores, Racing le ganó a Aldosivi y se prendió en el Torneo Clausura

Para él, este delantero no solo fue un ícono de una época, sino también fue el que mejor encarnó lo que significa ser “fútbol” en su forma más pura.

Ni Messi ni Maradona: Zlatan Ibrahimovic eligió al mejor jugador de la historia y aseguró que "era fútbol"

Colapinto va por un nuevo fin de semana en la F1.

Franco Colapinto no pasó la Q1 y largará 17º en la carrera sprint del GP de Estados Unidos

Rating Cero

Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Mariano Castro murió a los 54 años.
play

Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

últimas noticias

play

Video: piñas y corridas entre los Hell's Angels y trapitos en La Plata

Hace 5 minutos
Cuál es el ejercicio recomendado para quemar grasa.

Este ejercicio es muy sencillo y te garantiza la pérdida de peso y grasa como ningún otro

Hace 13 minutos
El rápido accionar policial permitió detener al autor del crimen. 

Crimen y horror en Las Toninas: el fiscal explicó la principal hipótesis del caso

Hace 13 minutos
Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

Hace 15 minutos
Javier Milei encara la recta final de la campaña de La Libertad Avanza. 

Milei visita Santiago del Estero y Tucumán en la recta final de la campaña libertaria

Hace 21 minutos