La historia de la joya argentina de 15 años que fue convocado por la Selección de República Checa

Después de pasar por la Selección argentina Sub 15, Martín Mauro recibió la citación de la Sub 17 checa, país donde nació su mamá. Es defensor, juega en Ferro y tiene como ídolo al Cuti Romero.

Mauro es capitán de la categoría 2010 de Ferro.

  • Martín Mauro, de 15 años, fue convocado por la Selección de República Checa Sub 17.
  • Tiene la nacionalidad por su mamá, que nació en ese país europeo.
  • Juega como defensor en Ferro, donde es capitán de la categoría 2010.
  • Pasó por la Selección argentina Sub 15 y su ídolo es Cristian "Cuti" Romero.
Mientras la AFA lleva adelante un trabajo integral con la idea de acompañar a los juveniles desde las categorías inferiores hasta la mayor, otros países también se fijan en los talentos que surgen en Argentina. Es el caso de la Selección de República Checa, que acaba de convocar a una joya de Ferro de solo 15 años.

Se trata del defensor Martín Mauro, capitán de la categoría 2010 del club de Caballito. En agosto de este año fue citado para entrenar con la Sub 15 de Argentina y ahora, de cara a la fecha de amistosos de noviembre, se sumará a la Sub 17 del combinado checo, nacionalidad que tiene gracias a su mamá.

"Me siento muy contento de poder representar al país de mi madre y de disfrutar esta hermosa experiencia en Europa, que me va a dar nuevos aprendizajes en todos los sentidos. Me sorprendió, si bien me imaginaba que en algún momento podría existir la chance por mis orígenes", confesó a Bolavip.

Martín Mauro, Ferro

"Fui varias veces a visitar a mi familia de allá. Tengo adoptadas algunas costumbres para la vida cotidiana, como por ejemplo algunas comidas", explicó. La de República Checa no es la única Selección europea que podría interesarse en él, ya que Mauro también tiene la ciudadanía italiana.

Quién es Martín Mauro, la joya de 15 años de Ferro

Martín Mauro, de 15 años, juega como defensor central en las inferiores de Ferro, donde se impone con su altura de 1,87 metros y lleva la cinta de capitán de la categoría 2010. También entrenó y jugó amistosos internacionales con la Selección argentina Sub 15 que dirige Adrián Gallará.

Además de prepararse en el día a día con sus compañeros de Ferro, trabaja por separado con un grupo de profesionales que incluye un nutricionista, un psicólogo y un preparador físico. En cuanto al estilo de juego, sus referentes son Cristian "Cuti" Romero, Virgil Van Dijk y Sergio Ramos.

"Mis objetivos a futuro son continuar creciendo en lo futbolístico y también como persona. Me encantaría jugar algún día en Europa y poder seguir disfrutando de lo que implica la Liga Argentina en mi club", afirmó.

