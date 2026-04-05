5 de abril de 2026 Inicio
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Tenía dolor en el cuello y creían que era por los videojuegos pero un diagnóstico cambió todo: qué tenía

El hallazgo no solo cambió radicalmente el protocolo de tratamiento, sino que salvó al paciente de daños neurológicos irreversibles.

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El caso del niño de 11 años que recibió un diagnóstico inimagiable

El caso del niño de 11 años que recibió un diagnóstico inimagiable

  • El síntoma principal fue un dolor de cuello recurrente y extremadamente fuerte. El diagnóstico inicial erróneo fue estrés postural por uso de tecnología (celulares y tablets).

  • Luego, una tomografía y resonancia revelaron un tumor cerebral en la parte alta de la columna. Así, el diagnóstico final confirmó que Ronnie padece cáncer cerebral con una mutación específica.

  • 6. La familia busca viajar a Estados Unidos para un tratamiento de alta complejidad. El fármaco que intentan conseguir es el ONC201, orientado a este tipo de tumores.

  • Los padres denuncian que se perdió tiempo valioso tratando el síntoma como un hábito digital. El caso resalta la necesidad de prestar atención a los síntomas persistentes.

Un diagnóstico erróneo que vinculaba malestares físicos con hábitos digitales ha encendido las alarmas sobre la importancia de la precisión clínica en este abril de 2026. Lo que comenzó como un persistente dolor de cuello en un joven atribuido inicialmente por su entorno y médicos de cabecera a la "mala postura" frente a los videojuegos o al uso excesivo del celular, terminó revelando una realidad médica mucho más compleja.

El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.
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El giro en la historia ocurrió cuando, ante la falta de mejoría con analgésicos comunes y sesiones de kinesiología, la familia insistió en realizar estudios de alta complejidad. Los resultados de la resonancia magnética derribaron la teoría del "cuello de texto" o estrés muscular por pantallas, detectando una afección que nada tenía que ver con las consolas.

Qué le sucedía al niño que tenía mucho dolor en el cuello y recibió un diagnóstico inesperado

Resonancia magnética 22-7-25

El caso de Ronnie, un niño de 11 años residente en Inglaterra, ha generado una profunda conmoción, exponiendo los riesgos de los diagnósticos superficiales en pacientes pediátricos. Lo que inicialmente fue tratado como una simple contractura muscular atribuida por los médicos al uso excesivo de videojuegos, celulares y tablets, resultó ser una realidad devastadora.

A pesar de cumplir con sesiones de fisioterapia que solo le provocaban más llanto y dolor, la persistencia de sus padres logró que se le realizara una tomografía, la cual reveló que el niño tenía un tumor cerebral alojado en la parte superior de la columna vertebral.

Tras recibir la noticia de que Ronnie padece cáncer cerebral, su familia describió el impacto emocional como "el golpe de un camión". Ante un pronóstico local reservado, sus padres, Nick y el resto de su entorno, han iniciado una campaña solidaria para trasladar al niño a Estados Unidos. El objetivo es acceder a un tratamiento con un fármaco experimental llamado ONC201, que ha mostrado avances esperanzadores en pacientes con la mutación específica que padece Ronnie.

Este caso resalta la importancia de no minimizar los dolores crónicos en niños y la lucha incansable de las familias por encontrar alternativas terapéuticas avanzadas.

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