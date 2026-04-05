Tomasito habló por primera vez y explicó los motivos de su separación de Guido Süller

El mediático reveló que su expareja le envió los papeles de divorcio el día de su cumpleaños y dio detalles íntimos de la pareja al borde de las lágrimas.

Recientemente se dio a conocer la noticia de que Guido Süller le pidió el divorcio a Tomasito, quien fue su pareja durante 18, entre idas y vueltas. Ahora, el mediático le respondió al hermano de Silvia Süller y no se calló nada al revelar el motivo de la separación y el difícil momento que le tocó vivir.

Tomasito confesó que el ahora su expareja le envió los papeles de divorcio el día de su cumpleaños, un gesto que le dolió y mucho, pero también le respondió luego que Guido contara que su pareja le tenía “asco” y que no tenían relaciones sexuales.

“L o dejé a Guido, me separé porque hay cosas que no me banca y otras que empecé a ver que no me gustaron. A lo último me maltrataba. Siempre fue muy miserable conmigo. La gente decía ‘te da auto, te da plata, te da viajes, te da casa...’ y ni la obra social me daba”, comenzó exponiendo el joven mediático en vivo por LAM (América).

Cuando le preguntaron si había vivido acto de violencia, no se quedó callado y sentenció: “ Una vez sí me pegó, yo se la devolví porque lo había descubierto en una infidelidad que él me había dicho que no. Yo, obviamente, le refresqué que sí. La verdad que fue horrible ese día ”.

Entre otras cuestiones, también dejó expuesto al comisario de abordo por no ser el compañero que le hubiera gustado que fuera: “ Cuando Guido se enfermaba , que él se internaba, yo me venía de Córdoba, iba y lo cuidaba. Cuando yo me enfermé, nunca vino a cuidarme , nunca nada, y él volando gratis por Aerolíneas, que él trabajaba, y nunca tuvo su tiempo para mí. Entonces, cómo no va a ser miserable y egoísta conmigo cuando yo le di mis 18 años de vida a él en una bandeja y él nada”.

La tristeza de Tomasito por la separación con Guido Süller

Entre otras cuestiones, Tomasito reveló que Guido Süller le fue infiel infinidades de veces, pero que él se las perdonaba y si bien reconoció que él también le fue infiel a su esposo, comparó que fueron menos veces que las de su pareja. De igual modo, hizo un mea culpa.

“Perdonaba las infidelidades y al día siguiente hacíamos como si nada, pero obviamente el error fue mío. Yo no soy ni la Madre Teresa ni hago agua bendita, porque yo también me he mandado las mías, lo reconozco, pero él me habrá hecho 100 y yo le habré hecho 2, y yo era el que siempre aflojaba”, se sinceró.

Pese a los idas y vueltas y la relación cargada de infidelidad y violencia, el mediático, entre lágrimas, aseguró: “Yo lo amaba. No quiero llorar... yo no quería terminar mal. Él quiere barro, porque que él me haya empujado a venir acá... podríamos habernos juntado como nos juntamos un montón de veces ¿Por qué no me llamó por teléfono? ¿Por qué me bloquea? No sé por qué ahora le agarró esto. Empezó a salir con chicos de 17 años que la verdad no comparto. Yo entiendo que cada uno de su vida hace lo que quiere... el anterior tenía 17 años, el de ahora tiene 20, y yo le decía ‘Guido, vos tenés que buscarte alguien de 25, 30, 40″.