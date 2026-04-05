La impresionante transformación de Dolores Fonzi: un cambio de look con aires vintage

La actriz sorprendió con una imagen sofisticada que combina capas, ondas y detalles retro en una propuesta estética cuidada y con identidad propia.

El reciente cambio estético de Dolores Fonzi volvió a ubicarla en el centro de la escena por la elección de un look de inspiración vintage que redefine su imagen pública. La actriz apostó por un peinado con identidad propia que se aleja de las tendencias más minimalistas y propone una estética más elaborada.

El cambio marca una diferencia clara respecto a su imagen anterior, con una evolución hacia una estética más pulida.

La propuesta se completa con accesorios y maquillaje que acompañan sin competir con el protagonismo del cabello.

El nuevo look se caracteriza por ondas definidas, flequillo lateral y un acabado brillante que resalta la estructura del corte.

Dolores Fonzi presentó una renovación estética marcada por un peinado corto con capas y un estilo de inspiración retro.

Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

La transformación se evidencia en un corte de cabello corto con capas definidas , que aporta volumen y movimiento natural. El flequillo, peinado hacia un costado , se integra con ondas marcadas que enmarcan el rostro y generan una composición visual equilibrada.

Este nuevo estilo se completa con un tono castaño que refleja matices bajo la luz , acompañado por un acabado pulido y brillante. La combinación de estos elementos construye una imagen sofisticada que resalta tanto la técnica del peinado como la presencia de la actriz.

El peinado elegido se distingue por su estructura en capas y un trabajo de ondas que reemplaza los rulos más descontracturados que supo llevar anteriormente. Este cambio genera un efecto más ordenado y definido , con una estética que remite a referencias clásicas reinterpretadas en clave actual.

El cambio de look de Dolores Fonzi deja atrás los rulos descontracturados y propone una imagen más pulida.

El flequillo lateral aporta dinamismo y suaviza las facciones, integrándose con el resto del corte de manera natural. A diferencia de su estilo previo, donde predominaban los rulos irregulares y un aire más casual, la nueva propuesta muestra una intención más pulida y controlada.

En cuanto al estilismo general, los pendientes dorados de aro suman luminosidad y dirigen la atención hacia el rostro, mientras que el maquillaje se mantiene en una línea suave. Esta decisión permite que el foco permanezca en el trabajo capilar sin generar competencia visual.

El resultado final es una imagen armónica, donde cada elemento cumple una función dentro del conjunto. La elección de un estilo con aires vintage no solo marca una diferencia respecto a sus looks anteriores, sino que también propone una lectura más sofisticada de su estética.

Dolores Fonzi look 2 Dolores Fonzi apostó por un peinado de inspiración vintage con capas y ondas definidas que marcan su nuevo estilo. @lolafonca

Este cambio se inscribe en una evolución más amplia dentro de su imagen pública, donde la actriz combina recursos clásicos con detalles contemporáneos. La transición hacia una apariencia más estructurada evidencia una búsqueda de renovación sin perder coherencia con su identidad.