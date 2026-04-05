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Fuerte reclamo de Mirtha Legrand a Martín Bossi: "Feo lo que dijiste"

La conductora invitó al humorista a la mesa de los sábados por la noche y lo encaró, recriminándole por una frase que lanzó durante la temporada de verano. “Vos lo interpretaste mal”, se defendió él.

Fiel a su estilo

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand le recriminó a Martín Bossu por una frase que dijo durante la temporada de verano

Si hay algo que caracteriza a Mirtha Legrand es que no tiene problema en hacer todas las preguntas que le surgen sin ningún tipo de sutileza, y esta vez su víctima fue Martín Bossi durante el vivo de La Noche de Mirtha (El Trece) y no lo perdonó. ¿Qué pasó?

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Resulta que la conductora estaba en la mesa con sus invitados, Flor de la V, Malena Guinzburg y Carlos Portaluppi, y en determinado momento interrumpe su comentario y decidió encarar al humorista con una frase que él había dicho durante la temporada de verano y a La Chiqui no le gustó.

Mirtha estaba elogiando al actor por su presente profesional y el éxito de su obra La cena de los tontos, pero en ese instante la conductora se acordó, cambió el tono de la conversación y lanzó el reproche: “¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? O algo así. Una palabra horrible”.

Con cara de sorpresa, el humorista se defendió y cuando intentó aclarar que y le explicó que “vos lo interpretaste mal”, Mirtha lo interrumpió: “¡Era feo lo que dijiste!”. Fue entonces cuando Bossi se corrigió rápidamente: “‘A upa’ era, Chiqui, ‘a upa’”. “Bueno, eso está mejor”, aceptó la conductora, dando por cerrado el tema y siempre en tono de risas y momento amistoso.

Embed - Mirtha encaró a Martín Bossi y lo dejó totalmente en offside: "No me gustó nada lo que dijiste"

Martín Bossi le explicó a Mirtha Legrand el contexto de la frase

Luego de quedar las cosas aclaradas, Martín Bossi le explicó a Mirtha Legrand de dónde se dio esa frase que la diva de los almuerzo lo tenía guardado y finalmente se lo reprochó en vivo.

Según el humorista, todo se dio después que le habían avisado que la histórica conductora iría a verlo al teatro en Mar del Plata “con una comitiva”, y que él había dicho que a ella sí la alzaba, no así con el resto.

“Teníamos los violines, a cuatro mariachis viviendo en casa. Teníamos la alfombra con la ML… ¿viene o no viene?”, señaló Bossi seguido de reproche por la ausencia. Sin embargo, La Chiqui se defendió reconociendo que no fue ya que estuvo menos tiempo de lo esperado en Mar del Plata.

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