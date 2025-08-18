La historia de Jonathan Spiff, la gran joya de River con raíces nigerianas Con apenas 17 años, destaca en las inferiores del Millonario. Su historia familiar y su talento lo proyectan como un delantero con un futuro internacional. Por







Jonathan Spiff es uno de los nombres que empiezan a ganar fuerza en el mundo River. Con apenas 17 años, el juvenil delantero ya forma parte de la Reserva y fue convocado al banco en el triunfo frente a Godoy Cruz, un paso muy importante dentro de una carrera que se proyecta con futuro. Su potencia física, capacidad goleadora y una técnica que lo distingue lo ubica como una de las grandes promesas surgidas en Núñez.

River, fiel a su tradición formadora, continúa potenciando talentos que alimentan tanto a su plantel profesional como a las selecciones juveniles. En ese contexto, Spiff aparece como un caso muy particular, un jugador de raíces africanas con una gran identificación con la camiseta millonaria.

La historia familiar comienza con la llegada de su padre desde Nigeria y por una fuerte identidad riverplatense, por lo que le da un condimento especial a su irrupción. Criado en un hogar donde el club de Núñez fue parte de la vida diaria, Jonathan Spiff se formó desde temprana edad en la cantera y hoy empieza a dar pasos que lo acercan al sueño de jugar en Primera División.

jonathan-spiff- Quién es Jonathan Spiff, la joya de River Nacido en 2007, Jonathan Spiff es el único hijo varón de Godwin, un inmigrante nigeriano que llegó a Argentina hace dos décadas, y de María. Desde niño creció con la pasión por River como parte de su día a día, impulsado por su padre, que decidió llevarlo a una prueba en el club cuando tenía apenas 7 años, desde entonces comenzó a recorrer todas las categorías de las inferiores del club.

El joven delantero fue escalando divisiones gracias a un promedio de gol constante y a su facilidad para adaptarse a distintos roles ofensivos. En 2023 explotó en Sexta División con números excelentes, rendimiento que repitió en Quinta y que lo llevó a ganarse un lugar en la Reserva. Ahora, su mirada está puesta en consolidarse y ganarse un futuro lugar en la Primera.

Spiff Redes sociales Con 1,87 metros de altura, velocidad y manejo de ambos perfiles, Spiff no se limita al área. Le gusta participar en la construcción de las jugadas, con características que lo asemejan a Sebastián Driussi. Aunque muchos lo comparan físicamente con Miguel Borja, él se inspira en Julián Álvarez por su movilidad y versatilidad. Además, hereda de su padre la admiración por Ariel Ortega, un histórico del club y de la selección argentina. Su aparición no solo ilusiona a los hinchas de Núñez, ya que gracias a su doble ciudadanía, Argentina y Nigeria, fue convocado por las Águilas Verdes de cara al Mundial Sub 20 que se disputará en Chile.