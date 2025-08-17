Aparecieron pasacalles colgadas con fuertes mensajes contra los jugadores de Boca en Mendoza

Los escritos fueron colocados frente al hotel donde el plantel de Miguel Ángel Russo se hospeda para el encuentro de este domingo frente a Independiente Rivadavia. El Xeneize afronta una racha negativa de 12 partidos sin ganar.

"La camiseta de Boca se tiene que transpirar", dice uno de los pasacalles

Boca no tuvo un buen comienzo de año , y tampoco logró revertir la imagen en este segundo semestre, pese a la llegada de Miguel Ángel Russo y Leandro Paredes para tratar de cambiar la imagen del club. Eso, los hinchas no lo dejaron pasar y en la previa del choque de este domingo aparecieron duros mensajes dirigidos a los jugadores .

Boca y otra oportunidad para cortar la peor racha de su historia ante Independiente Rivadavia

El Xeneize disputará la quinta fecha del Torneo Clausura frente a Independiente Rivadavia desde las 20:30 en Mendoza, y frente al hotel donde se hospeda, durante la noche de este sábado colgaron, dos pasacalles donde dejaron en claro que ya no hay paciencia.

“La camiseta de Boca se tiene que transpirar” , reza una de ella, una frase de la canción de la hinchada en exigencia de los jugadores. Y por debajo de esa, otra bandera decía: “Están en Boca, respeten la camiseta y a su gente” .

Los escritos aparecen en medio de la crisis institucional y futbolística que atraviesa el equipo de La Ribera donde, en los últimos días el presidente Juan Román Riquelme hizo un reacomodamiento interno donde desvaneció el Consejo de Fútbol , y sobre todo por el mal presente del equipo comandado por Russo .

El equipo quedó fuera de todas las competiciones que debía afrontar en este 2025, pero también arrasa una racha negativa de 12 partidos sin conocer la victoria . Además, en cuanto al funcionamiento no es el mejor y eso se ve reflejado en la tabla de posiciones: está anteúltimo con tan solo tres puntos, producto de tres empates y una derrota .

La exigencia de la hincha de Boca al plantel

Previo a los pasacalles que aparecieron durante la noche de este sábado, el plantel había salido a saludar a los hinchas que se acercaron al hotel para brindarles su apoyo y cariño, pero eso no dejó de lado en exigirles a los jugadores más compromiso con la camiseta.

Mientras los jugadores salieron a la puerta del hotel en Mendoza a firmar autógrafos y sacarse fotos, algunos fanáticos Xeneizes entonaron el clásico “movete, Boca, movete, esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”.

Embed “Movete Xeneize movete” cantaron en un momento los hinchas de Boca en Mendoza mientras los jugadores se sacaban fotos y firmaban autógrafos pic.twitter.com/kloiZavFS6 — David Ganga (@davidgangaf) August 16, 2025

La importancia de Boca en ganar frente a Independiente

Boca jugará este domingo frente a Independiente Rivadavia no solo con la exigencia de ganar para que sea una inyección anímica, sino que también para cortar con la racha negativa de llevar a cuestas 12 partidos sin ganar y además, para alejarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones de la zona A.

Sumar de a tres le vendría bien el Xeneize para alcanzar los puestos que dan el pase a la siguiente instancia del Torneo Clausura, pero también para el objetivo importante para el club: la derrota de Argentinos Juniors frente a Huracán, le da la posibilidad a Boca que si vuelve a sumar de a tres volverá a pasarlo en la tabla anual para poder disputar la Copa Libertadores del 2026.