Bodo/Glimt, del Circulo Polar Ártico a ser la sorpresa de la Champions: los secretos del verdugo del City y Atlético

El equipo del norte de Noruega venció a los equipos de Pep Guardiola y Diego Simeone, y ahora enfrentará a Inter de Milán. Un modelo de club que representa la antítesis de los clubes poderosos: austeridad, campo de juego artificial por el frío extremo y un plantel integrado mayoritariamente por jugadores locales.

Al norte del círculo polar ártico , con condiciones de frío extremo, y a más de mil kilómetros de Oslo , la capital de Noruega, se encuentra la ciudad de Bodo . Este rincón del planeta caracterizado por la crudeza gélida, tiene un clima muy particular: en el invierno hay pocas horas de luz natural , mientras que, en junio y julio, durante el verano europeo, el sol está presente las 24 horas .

La localidad puede denominarse como la casa de las auroras boreales , el fenómeno natural luminoso que transcurre durante la noche en el hemisferio norte. Miles de turistas atraviesan gran parte del territorio escandinavo para observarlas. Sin embargo, en las últimas semanas la ciudad dejó de ser noticia por la temática climática y pasó a ser reconocida por las victorias de Bodo/Glimt, el equipo de fútbol que sorprendió a Europa y se metió en los 16avos de final de la Champions League tras lograr la epopeya de ganarle a Manchester City como local y a Atlético de Madrid en España.

Lejos de los millones de euros que invierten año a año los grandes del Viejo Continente en refuerzos, este conjunto nórdico se abrió camino con un proceso a largo plazo, marcado por la austeridad, el ingenio dirigencial y la estrategia táctica. “Lo hacemos a nuestra manera” , resumen las autoridades. Una fórmula que es netamente contracultural a la actualidad marcada por el dinero de los jeques árabes, los magnates estadounidenses y los grupos empresarios que compraron a los clubes.

La Horda Amarilla es uno de los mejores 24 equipos europeos y cuenta con particularidades para elogiar. Un plantel con pocos extranjeros –en su mayoría daneses-, que marca un espacio dedicado al crecimiento del fútbol noruego. Además, sacó provecho de su localía, que fue cuestionada porque es el único elenco de la Champions que juega sobre césped artificial , homologado por la UEFA, debido a la severidad del clima. Por ello, tiene un sistema de calefacción para evitar el congelamiento .

“El Glimt fue realmente bueno y los felicitamos. No los subestimamos. Sabíamos que habían llegado a las semifinales de la Europa League y lo tuvimos en cuenta (…) No es fácil venir acá. Ellos están más acostumbrados, pero nosotros ya jugamos en estas superficies. Felicitaciones a Bodo ”, fueron las palabras de Pep Guardiola , técnico de Manchester City, tras la derrota 3-1. En la misma línea, Erling Haaland , el gran ídolo noruego que juega en el club inglés, indicó que “Juegan un fútbol fantástico en su casa” . Lo sorprendente es que el temible Aspmyra Stadion apenas tiene una capacidad de 8.270 lugares…

Bodo Glimt estadio La ciudad de Bodo y el pequeño estadio del club. Bodo/Glimt

El club es parte de una ciudad de 55 mil habitantes, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial por parte de los bombardeos de la Alemania nazi. Pero se reconstruyó, hoy se sostiene con la actividad pesquera y es un punto clave por su puerto en el Ártico. Bodo/Glimt fue en paralelo a la historia de su localidad. Fundado en 1916, la institución debió soportar años de postergación. Hasta 1963 existió un impedimento reglamentario para que los equipos de Nord-Norge disputen la Copa de Noruega debido al frío extremo. Y recién en 1972 les permitieron jugar por un lugar en Primera División. Entonces, Bodo/Glimt ganó la Copa del país en 1975 y en 1977 llegó a la máxima categoría.

Bodo/Glimt y el mejor proceso de su historia

El equipo tuvo altibajos a partir de los 2000, quedó en la cornisa financiera y bajó a Segunda División en 2009. Nuevamente se repuso y actualmente atraviesa el mejor proceso de su historia. Para lograrlo, entre varios hombres importantes, se destaca el entrenador Kjetil Knutsen. Llegó en 2018 como ayudante de campo de Aasmundo Bjorkan y tras el ascenso a la Eliteserien, se convirtió en el DT y transformó a Bodo/Glimt en un club ganador.

Técnico de Bodo Glimt Knutsen, el entrenador que cambió al club. Bodo/Glimt

El nacido hace 47 años en Arna, una localidad del sur de Noruega, lidera un período que sorprendió primero en el territorio vikingo y luego traspasó las fronteras: ganó cuatro ligas locales para quebrar el dominio de Rosenborg –el equipo más grande del país- y Molde. Y tuvo cuatro subcampeonatos. Además, comenzó un camino internacional de progreso constante. En 2022 llegó a los cuartos de la Conference League, en 2025 a la semifinal de la Europa League y en este 2026 sueña con dar más golpes en la Champions.

Durante estos años, Bodo/Glimt goleó 6-1 a la Roma de Mourinho, eliminó a Lazio de Italia y fue el primer –y único- equipo de Noruega en llegar a esa instancia en un torneo continental. Pero fue por más y, cuando parecía sentenciado a la eliminación, venció al City y luego el triunfo más resonante de su historia: 2-1 a Atlético de Madrid en España. “El estadio Metropolitano de Madrid es más grande que toda la ciudad de Bodo”, bromeó el embajador de Noruega, Lars Andersen, en el diario Marca.

Goleador Bodo GLimt El danés Hogh lleva cuatro goles en la Champions. Bodo/Glimt

La clasificación tiene un doble valor: llegaron con inactividad porque la liga de Noruega culminó en noviembre. Por lo tal, los jugadores debieron interrumpir sus vacaciones y adelantar la pretemporada -pautada para fines de febrero en España- y así prepararse exclusivamente para estos encuentros. La base del equipo está compuesta por el arquero ruso Nikita Haikin, los defensores locales Luras Bjourtuft y Fredrik Bjorkan, los mediocamistas noruegos Hakon Evjen, Patrick Berg y Fredrik Sjovold; el delantero de la Selección Jens Hauge y el goleador danés Kasper Hogh.

El próximo desafío en Champions: Inter de Lautaro Martínez

Bodo/Glimt terminó en el puesto 23 de la tabla de la primera ronda de la UCL. Dos triunfos, tres empates y tres caídas le permitieron sumar 9 puntos y clasificar a los 16avos de final en el anteúltimo lugar, gracias a la diferencia de gol. Debajo quedaron Napoli, Ajax y PSV de Países Bajos, Athletic Bilbao y Villarreal de España, y Olympique Marsella de Francia. Todos con mejor presupuesto que el modesto conjunto noruego.

El sorteo de la siguiente fase determinó que enfrentará a Inter de Milán, actual subcampeón del torneo, y que es liderado por el goleador argentino Lautaro Martínez. El miércoles 18, Bodo/Glimt recibirá al conjunto italiano, que terminó décimo con 15 unidades. Siete días después se jugará la revancha. ¿Volverá a patear el tablero y sorprender al mundo? Ya nada parece imposible para los guardianes del Círculo Polar Ártico.