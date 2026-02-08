El ex-Boca que pasó por el Inter Miami de Messi y ahora jugará para un equipo del Ascenso Con 22 años, el zaguero surgido de una cantera de élite inicia una etapa clave en la segunda categoría para lograr continuidad competitiva. Por + Seguir en







Giovani Ferraina inicia una nueva etapa en el Ascenso argentino.

Giovanni Ferraina, defensor formado en Boca, fue cedido a Almirante Brown para disputar la temporada 2026 del Ascenso argentino.

El zaguero de 22 años llega desde Inter Miami II, equipo de la franquicia estadounidense donde Lionel Messi es la principal figura institucional.

En la MLS Next Pro disputó 41 partidos oficiales, aportó dos asistencias y fue capitán del segundo equipo de Inter Miami.

Tras regresar a Boca sin debutar en Primera y sin lugar en la consideración inmediata, eligió el Ascenso para sumar continuidad competitiva. Giovanni Ferraina se convirtió en nuevo jugador de Almirante Brown de cara a la temporada del Ascenso, en un movimiento que lo encuentra buscando continuidad competitiva tras un recorrido formativo y una experiencia internacional reciente. El defensor de 22 años llega a la Fragata luego de un paso por el exterior y con contrato vigente en Boca , club que lo formó desde sus etapas juveniles.

Luego de finalizar su cesión en el Inter Miami, Ferraina regresó al país y volvió a entrenarse en Boca, aunque sin lugar dentro de la consideración principal del cuerpo técnico. Integró el grupo de futbolistas que debían buscar salida para sumar minutos, una situación que aceleró la necesidad de encontrar un destino donde pudiera competir de manera regular en el ámbito profesional.

En ese contexto apareció la propuesta de Almirante Brown, institución que apunta a ser protagonista en la categoría y que le ofreció al defensor un rol dentro de un plantel con aspiraciones concretas. El club del Ascenso apostó por su juventud, su formación en una cantera de primer nivel y el rodaje acumulado en el exterior para reforzar una zona clave del equipo.

La carrera de Giovanni Ferraina Giovanni Ferraina, defensor de 22 años nacido en Ramos Mejía, realizó gran parte de su formación en las divisiones inferiores de Boca, donde transitó todas las etapas juveniles hasta consolidarse en Reserva. Su recorrido estuvo marcado por la regularidad en las categorías formativas y por un perfil defensivo versátil, que le permitió desempeñarse tanto como marcador central como por el costado izquierdo de la zaga.

En abril de 2024 firmó su primer contrato profesional con Boca, con vigencia hasta diciembre de 2026, aunque sin llegar a debutar oficialmente en el plantel de Primera. En busca de continuidad, el club decidió cederlo al Inter Miami II, el segundo equipo de la franquicia estadounidense que compite en la MLS Next Pro y que tiene a Lionel Messi como principal figura institucional.

Durante su etapa en Estados Unidos, Ferraina disputó 41 partidos oficiales, aportó dos asistencias y se transformó en capitán del equipo, un rol que reflejó su crecimiento y liderazgo dentro del plantel. Si bien sumó entrenamientos con el conjunto profesional, no llegó a sumar minutos oficiales bajo la conducción de Javier Mascherano, situación que derivó en que la opción de compra no fuera ejecutada. Tras su regreso al país, el defensor volvió a entrenarse en Boca junto a los futbolistas sin lugar en la consideración inmediata del cuerpo técnico. Sin antecedentes en Primera División y con la necesidad de sumar rodaje competitivo, aceptó la propuesta de Almirante Brown, donde buscará disputar la temporada del Ascenso argentino y dar el primer paso sostenido de su carrera en el fútbol profesional.