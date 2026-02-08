A qué hora se juega el clásico entre Huracán vs San Lorenzo: formaciones y cómo ver en vivo El choque es por el interzonal de la cuarta jornada, pero las realidades son distintas: el Globo todavía no pudo sumar unidades en el año, mientras que el Ciclón tiene 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota. Por + Seguir en







Huracán, de mala racha en el Apertura, buscará sumar sus primero puntos en el clásico ante San Lorenzo

La cuarta fecha del Torneo Apertura será la protagonista del primer clásico del año en el fútbol argentino: San Lorenzo visitará este domingo a Huracán, en un partido correspondiente al interzonal de la Liga Profesional de Fútbol.

En las últimas ediciones del clásico porteño, ambos equipos no pudieron sacarse diferencias ya que terminaron igualadas: empataron cuatro de los cinco enfrentamientos previos; el restante que marcó la diferencia se dio en el Torneo Apertura 2025, quedó en manos del Globo por 2-0.

Pese a su gravísima crisis institucional, el Ciclón llega en un buen momento deportivo, ya que cosecha dos victorias y una derrota. Gracias a estos buenos resultados, los dirigidos por Damián Ayude marchan quintos en la Zona A con seis puntos y a solo uno de los líderes, que son Lanús, Platense y Vélez.

En la semana se confirmó la renovación del entrenador hasta fin de año, quien planifica un solo cambio en el equipo. Se espera que Fabricio López reemplace a Jhohan Romaña, quien sufrió una distensión en el bíceps femoral izquierdo y será baja.

Por su parte, el conjunto de Parque Patricios comenzó el año de manera irregular al no poder sumar puntos e incluso está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Por el momento, solo pudo empatar en condición de visitante frente a Banfield y Atlético Tucumán, mientras que en la segunda fecha cayó con Independiente Rivadavia de Mendoza como local.