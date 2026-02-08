Alexis Mac Allister salió del libreto y posó con un look elegante: muchos se sorprendieron por sus zapatos El mediocampista del Liverpool pateó el tablero con su outfit en su último viaje por Europa. Por + Seguir en







El jugador voló a España para compartir unas vacaciones junto a Ailén Cova y su hija Alaia.





La temporada de descanso de Alexis Mac Allister llega después de su triunfo en la Champions League.





El invierno español encontró a la pareja paseando por recorridos históricos, como la Catedral de Mallorca, acompañados por la bebé.





Una publicación en redes con el look prolijo y elegante de Mac Allister generó admiración.



Alexis Mac Allister, en plena temporada de descanso, viajó junto a su familia a Palma de Mallorca, España y elevó la apuesta con un look que se llenó de reacciones positivas en redes. Tras un inicio de año exigente y los triunfos que acumuló para el Liverpool en la Champions League, que aseguraron la clasificación del club a octavos; el campeón mundial abandonó la lluvia londinense para compartir unas vacaciones junto a su compañera Ailén Cova y la hija de ambos, Alaia.

La búsqueda de intimidad y desconexión de las vacaciones europeas de Mac Allister no se vio interrumpida, pero una publicación en su cuenta de Instagram, vistiendo un outfit especial, generó interés entre los fanáticos.

El estilismo de la estrella de los Reds es completo: camisa blanca de líneas limpias, bien estructurada, que marca una base clásica y prolija. El pantalón negro, también de corte recto y apariencia de sastrero, refuerza esa impronta formal.

La estrella del outfit son los zapatos negros de cuero, bien brillantes y de diseño tradicional, que elevan el look y le dan un tono más sofisticado, mientras que las medias blancas apenas visibles introducen un contraste moderno, que rompe con el manual clásico. El accesorio ideal para el aura sofisticada son los anteojos de sol negros, que le aportan actitud y un cierre desafiante a esta estética de editorial.

mac allister El romántico viaje de Ailén Cova y Alexis Mac Allister Alexis Mac Allister y Ailén Cova aprovecharon la pausa en la exigente agenda deportiva del campeón en Inglaterra para viajar a Palma de Mallorca y disfrutar de unos días de descanso. El destino, ubicado al occidente de la isla, se ubica de cara al Mar Mediterráneo y atraviesa el último mes de la estación más fría del año.

La pareja compartió en redes sociales una serie de imágenes que combinaron paisajes emblemáticos españoles; recorridos urbanos y escenas cotidianas de su rutina en familia, que hace 5 meses, desde su nacimiento, comparten con Alaia. Las postales del viaje mostraron a la influencer y al futbolista abrigados recorriendo algunos de los puntos más icónicos de la ciudad. Una de las imágenes más comentadas en Instagram los retrata sonrientes frente a la Catedral de Mallorca, uno de los símbolos arquitectónicos de la isla, con su imponente estilo gótico como telón de fondo. La presencia de Alaia en las fotos, además, le da una armonía serena al registro del viaje. mac allister (1)