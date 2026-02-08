8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Susto en Brasil: un futbolista convulsionó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia

Alexandre Souza, mediocampista de Sampaio Correa, sufrió una descompensación durante el duelo ante Flamengo que obligó a detener el juego.

Por
Susto en Brasil: un futbolista brasileño convulsionó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia

Susto en Brasil: un futbolista brasileño convulsionó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia

La sexta fecha del Campeonato Carioca quedó atravesada por una escena de fuerte impacto en el estadio Maracaná. A los ocho minutos del primer tiempo del partido entre Flamengo y Sampaio Correa, el mediocampista Alexandre Souza se desplomó en el campo tras sufrir una convulsión, lo que obligó a suspender momentáneamente el encuentro mientras ingresaba la asistencia médica.

La joven abogada argentina pudo reencontrarse con su familia en Brasil, pero teme por su vida. 
Te puede interesar:

La abogada argentina acusada de racismo en Brasil se reencontró con su familia y confesó: "Me quieren matar"

El futbolista cayó cuando corría sin oposición y de inmediato jugadores de ambos equipos solicitaron la entrada de la ambulancia. Compañeros y rivales formaron un círculo alrededor del jugador mientras el personal sanitario iniciaba la atención de urgencia. En las tribunas, el silencio predominó hasta que Souza fue retirado en camilla y despedido con aplausos por el público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Franceatpresso2/status/2020445302528876931&partner=&hide_thread=false

El club informó que el jugador se encontraba consciente al salir del estadio, aunque luego presentó otra convulsión ya en el hospital Quinta D’Or, en Río de Janeiro, donde quedó internado para estudios complementarios. Las primeras evaluaciones descartaron lesiones cardíacas y neurológicas, pero permanecerá al menos 24 horas en observación mientras se aguardan resultados de análisis y una resonancia magnética.

Horas después, el propio mediocampista llevó tranquilidad a través de redes sociales al señalar que “el susto mayor ya pasó” y agradecer los mensajes de apoyo recibidos. Su entorno también difundió mensajes de fe y agradecimiento tras el episodio.

La situación generó especial preocupación por los antecedentes recientes del futbolista. En 2024 había sufrido un grave accidente de motocicleta que puso en riesgo su movilidad y lo mantuvo durante meses en recuperación antes de regresar a la actividad profesional.

En lo deportivo, Flamengo se impuso 7-1 y aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo, mientras que Sampaio Correa cerró la fase en el último lugar de su grupo. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano: la evolución médica de Alexandre Souza concentra ahora la atención del fútbol brasileño.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las autoridades del PT invitaron formalmente a la delegación argentina al próximo Congreso Nacional en abril.

"Que no afloje": el fuerte mensaje de apoyo de Lula a Cristina Kirchner desde Brasil

La empresaria y exmodelo analizó el racismo estructural en Argentina.

Anamá Ferreira hizo un explosivo descargo sobre el racismo en Argentina: "La Selección es la única que no tiene un negro"

play

El abogado de Agostina Páez apuntó contra la Policía brasileña: "Se extralimitaron al mostrar sus imágenes"

play

Brasil: la abogada Agostina Páez no irá a cárcel común, pero seguirá usando tobillera electrónica

Agostina Páez fue detenida en Brasil por realizar gestos racistas. 

Así trasladaban a la comisaría a Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por racismo

Agostina Páez es una reconocida influencer.

Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil, será alojada en una cárcel común

Rating Cero

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
play

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 
play

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

últimas noticias

El Pity celebró con todo la goelada.

El polémico festejo del Pity Martínez que provocó bronca e indignación en River

Hace 6 minutos
Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 12 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 13 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 24 minutos
Trump junto a Xi Jinping, durante su primer mandato.

El Caribe en disputa entre el Dragón chino y el Leviatán norteamericano

Hace 25 minutos