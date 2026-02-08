Susto en Brasil: un futbolista convulsionó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia Alexandre Souza, mediocampista de Sampaio Correa, sufrió una descompensación durante el duelo ante Flamengo que obligó a detener el juego. Por + Seguir en







La sexta fecha del Campeonato Carioca quedó atravesada por una escena de fuerte impacto en el estadio Maracaná. A los ocho minutos del primer tiempo del partido entre Flamengo y Sampaio Correa, el mediocampista Alexandre Souza se desplomó en el campo tras sufrir una convulsión, lo que obligó a suspender momentáneamente el encuentro mientras ingresaba la asistencia médica.

El futbolista cayó cuando corría sin oposición y de inmediato jugadores de ambos equipos solicitaron la entrada de la ambulancia. Compañeros y rivales formaron un círculo alrededor del jugador mientras el personal sanitario iniciaba la atención de urgencia. En las tribunas, el silencio predominó hasta que Souza fue retirado en camilla y despedido con aplausos por el público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Franceatpresso2/status/2020445302528876931&partner=&hide_thread=false Championnat de Rio/Brésil : Le joueur de Sampaio Corrêa, Alexandre Souza, a été victime d'une crise d'épilepsie lors du match contre Flamengo, ce samedi 7/02, au Maracanã.



Le joueur a été transporté à l'hôpital Quinta D'or, à São Cristóvão, un quartier proche du stade. pic.twitter.com/SPPAUd81tk — Franceat média (@Franceatpresso2) February 8, 2026 El club informó que el jugador se encontraba consciente al salir del estadio, aunque luego presentó otra convulsión ya en el hospital Quinta D’Or, en Río de Janeiro, donde quedó internado para estudios complementarios. Las primeras evaluaciones descartaron lesiones cardíacas y neurológicas, pero permanecerá al menos 24 horas en observación mientras se aguardan resultados de análisis y una resonancia magnética.

Horas después, el propio mediocampista llevó tranquilidad a través de redes sociales al señalar que “el susto mayor ya pasó” y agradecer los mensajes de apoyo recibidos. Su entorno también difundió mensajes de fe y agradecimiento tras el episodio.

La situación generó especial preocupación por los antecedentes recientes del futbolista. En 2024 había sufrido un grave accidente de motocicleta que puso en riesgo su movilidad y lo mantuvo durante meses en recuperación antes de regresar a la actividad profesional.

En lo deportivo, Flamengo se impuso 7-1 y aseguró su clasificación a los cuartos de final del torneo, mientras que Sampaio Correa cerró la fase en el último lugar de su grupo. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano: la evolución médica de Alexandre Souza concentra ahora la atención del fútbol brasileño.