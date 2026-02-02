2 de febrero de 2026 Inicio
Cuánto dinero podría recibir River si Arsenal compra a Julián Álvarez

El posible traspaso del delantero argentino a la Premier League activó la atención del club de Núñez por el impacto económico que podría generarle.

Julián Álvarez podría cambiar de club en la próxima ventana europea y generar ingresos para River.

Julián Álvarez podría cambiar de club en la próxima ventana europea y generar ingresos para River.

  • Arsenal sigue de cerca la situación de Julián Álvarez y evalúa avanzar en la próxima ventana.
  • River podría beneficiarse por el mecanismo de solidaridad establecido por FIFA.
  • La operación rondaría los 100 millones de euros, según versiones europeas.
  • El Millonario embolsaría cerca de 3,5 millones de euros si se concreta la venta.

River podría recibir una suma millonaria si Arsenal, puntero de la Premier League inglesa, concreta la compra de Julián Álvarez, ya que el club de Núñez conserva un porcentaje por derechos de formación que se activa ante cada transferencia internacional del delantero.

River se prepara para su próximo partido en el torneo Apertura.
Cuándo vuelve a jugar River tras el empate contra Rosario Central

El interés del equipo inglés surge en un contexto deportivo complejo para el atacante argentino en Atlético de Madrid, donde su rendimiento perdió regularidad tras un inicio prometedor, condicionado en parte por el esquema táctico del equipo español.

Julián Álvarez
Arsenal evalúa invertir una cifra cercana a los 100 millones de euros por el delantero argentino.

Arsenal evalúa invertir una cifra cercana a los 100 millones de euros por el delantero argentino.

A pesar de ese escenario, el delantero campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 mantiene un alto valor de mercado y continúa en el radar de varios gigantes europeos, lo que mantiene en alerta a River, atento a una posible inyección económica clave.

Los millones que podría recibir River si Arsenal compra a Julián Álvarez

Según versiones coincidentes de medios británicos, Arsenal analiza avanzar por Julián Álvarez en la próxima ventana de transferencias, una vez finalizada la temporada europea. La cifra que se maneja para una eventual operación ronda los 100 millones de euros, un monto que activaría automáticamente el mecanismo de solidaridad de la FIFA, por el cual River recibiría el 3,5% del pase total.

Julián Álvarez River
El mecanismo de solidaridad le asegura a River un porcentaje por derechos de formación.

El mecanismo de solidaridad le asegura a River un porcentaje por derechos de formación.

De concretarse en esos valores, el club presidido por Stefano Di Carlo embolsaría alrededor de 3,5 millones de euros, un ingreso relevante en un contexto de fuertes inversiones, como la ampliación del Estadio Monumental y la planificación de refuerzos. Además del impacto económico inmediato, la operación volvería a poner en valor el trabajo formativo de River, que ya se benefició en transferencias anteriores del delantero surgido de sus divisiones inferiores.

