Marcelo Gallardo lo pidió, no tuvo su mejor nivel en River y ahora jugará en el Ascenso

Tras ciclos irregulares, préstamos sucesivos y pasos exteriores, busca relanzar su trayectoria deportiva en un nuevo desafío dentro del fútbol argentino.

Carlos Auzqui vuelve a competir en el Ascenso del fútbol argentino.

  • Carlos Auzqui acordó su incorporación a Agropecuario de Carlos Casares para disputar la Primera Nacional.
  • El extremo de 34 años llega libre tras su último paso por Atlético Tucumán.
  • Su etapa en River estuvo marcada por escasa continuidad y fuerte competencia interna.
  • El nuevo club apunta a pelear el ascenso con un plantel renovado y ambicioso.

Lejana quedó la etapa en la que Marcelo Gallardo solicitó expresamente la llegada de Carlos Auzqui a River como una apuesta para potenciar el frente de ataque. Aquella incorporación, concretada tras una temporada destacada previa, generó expectativas alrededor de un futbolista llamado a dar un salto de calidad, algo que con el correr del tiempo no logró consolidarse de manera sostenida dentro del campo de juego.

El drama sin precedentes que vive el River de Gallardo: no le encuentra la vuelta en 2026

El presente encuentra a Carlos Auzqui en un escenario distinto, atravesado por la necesidad de recuperar regularidad, confianza y protagonismo luego de varios ciclos sin continuidad. En ese marco aparece Agropecuario de Carlos Casares, que le ofrece la posibilidad de reencauzar su carrera dentro de la Primera Nacional, con un proyecto que apunta a competir en los puestos de vanguardia.

La incorporación se concretó tras quedar con el pase en su poder, una condición que allanó las negociaciones y permitió sumar experiencia y recorrido a un plantel que busca consolidarse desde el arranque del campeonato. Con ese objetivo, el conjunto bonaerense pretende sostener una identidad competitiva que le permita posicionarse como uno de los protagonistas del certamen.

Auzqui en River 2
El paso de Carlos Auzqui por River

La etapa de Carlos Auzqui en River comenzó en 2017, cuando la dirigencia acordó su incorporación desde Estudiantes de La Plata a cambio de una cifra cercana a los tres millones de dólares. Formado en el Pincha y tras una temporada positiva en Primera División, llegó como una alternativa ofensiva para el proyecto encabezado por Marcelo Gallardo, que había solicitado su contratación para ampliar variantes en ataque.

Pese a ese respaldo inicial, su adaptación no logró consolidarse. El contexto competitivo resultó exigente y limitó su continuidad, ya que el plantel contaba con delanteros de jerarquía como Rodrigo Mora, Lucas Alario, Sebastián Driussi e Ignacio Scocco, lo que redujo sus oportunidades dentro de la rotación habitual del equipo.

Durante su ciclo en el club de Núñez disputó 47 partidos oficiales, aunque 24 de ellos fueron ingresando desde el banco de suplentes, un dato que refleja su escaso protagonismo. En ese lapso convirtió cuatro goles, sin conseguir afirmarse como una pieza estable dentro del once titular, a pesar de formar parte de un plantel altamente competitivo.

Auzqui en Agropecuario
A mediados de 2018 comenzó un recorrido de cesiones a préstamo por Huracán, Lanús y Talleres de Córdoba, sin lograr continuidad sostenida. Tras su regreso, River concretó su salida definitiva y dio inicio a una nueva etapa en su carrera, que incluyó pasos por Ferencváros de Hungría, donde registró 33 partidos y cinco goles, O'Higgins de Chile, y posteriores ciclos en San Lorenzo y Atlético Tucumán, club en el que acumuló 22 encuentros y una anotación, cerrando un recorrido marcado por búsquedas constantes de regularidad.

La distancia de su familia y el los cambios en su carrera deportiva hicieron visible un malestar difícil de ignorar.

El ex River y San Lorenzo que abrió su corazón para hablar sobre la depresión que sufrió: "Tomaba vino para dormir"

Julián Álvarez podría cambiar de club en la próxima ventana europea y generar ingresos para River.

Cuánto dinero podría recibir River si Arsenal compra a Julián Álvarez

River se prepara para su próximo partido en el torneo Apertura.

Cuándo vuelve a jugar River tras el empate contra Rosario Central

Alejo Veliz intenta cubrir la pelota ante la marca de Paulo Díaz.
play

En un partido parejo, Central y River empataron sin goles en Rosario

El jugador rompió el silencio tras su frustrado pase.

Fue protagonista de una de las novelas más polémicas del mercados de pases en Argentina y aseguró: "Tengo códigos"

En el último enfrentamiento, Rosario Central le ganó a River por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito

Tras dos victorias al hilo, River buscará estirar la racha ante Rosario Central en Arroyito

