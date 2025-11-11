El verdadero motivo por el que Lionel Scaloni no convocó a jugadores del fútbol local para el partido contra Angola La Selección jugará un único amistoso durante la fecha FIFA de noviembre en la que será su última presentación del año. El DT pensaba convocar a varios jugadores del medio argentino, pero los desafectó tras una charla con Chiqui Tapia. Por







Scaloni armó una lista con varias ausencias para enfrentar a Angola.

La Selección argentina jugará un amistoso contra Angola el viernes 14, en la última fecha FIFA del año.

Finalmente, el entrenador Lionel Scaloni decidió no convocar a jugadores del fútbol local, aunque había pensado hacerlo.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, explicó que el objetivo es darle prioridad a los equipos que definen el Torneo Clausura.

Además, la intención es no interferir con la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana de 2026. La Selección argentina jugará un único partido amistoso durante la fecha FIFA de noviembre: será el viernes 14 en Angola ante el combinado local. El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados, con la particularidad de que no incluye a ningún jugador del fútbol local por un importante motivo.

La decisión del cuerpo técnico, que deja afuera a campeones del mundo como Leandro Paredes, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, se tomó en conjunto con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. El propio mandamás explicó las razones durante la conferencia de prensa previa al Superclásico.

"Hablamos con 'Gringo' Scaloni, con nuestro técnico, sobre la posibilidad de que no sean convocados los jugadores del fútbol argentino de los equipos que el día domingo definan situaciones deportivas. Hay que darle la prioridad a los equipos que lo tengan", argumentó.

El parate internacional por la fecha FIFA de noviembre se produce entre el lunes 10 y el martes 18, y converge con la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025, clave para definir qué equipos accederán a los play offs y cómo quedará la Tabla Anual para clasificar a las copas internacionales.

Tapia y Scaloni Télam "También es darle la importancia que tiene que tener el fútbol argentino. Seguramente va a representar mucho, porque todos queremos que el próximo año tengamos la mayor representatividad y compitamos de la mejor manera tanto en la Sudamericana como en la Libertadores", añadió Tapia.