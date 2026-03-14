14 de marzo de 2026 Inicio
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Juan Román Riquelme reveló los detalles de la ampliación de La Bombonera: "Es el corazón del club"

El titular del Xeneize contó que ya se superó una instancia técnica, por lo que el proyecto está más que encaminado: “Ahora esto pasará a la gente que corresponde para ver si tenemos la última autorización y comenzamos los hinchas de Boca a poder soñar con nuestra cancha”.

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Riquelme habló sobre el proyecto de ampliación de La BOmbonera

Riquelme habló sobre el proyecto de ampliación de La BOmbonera

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El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, volvió a referirse al proyecto para ampliar La Bombonera y aseguró que el club está cada vez más cerca de dar un paso clave para concretar una obra largamente esperada por los hinchas.

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Durante una entrevista con el canal oficial de la institución, el dirigente explicó que la iniciativa ya superó una instancia técnica importante vinculada con las vías ferroviarias que pasan detrás del estadio.

“Queremos agradecer, la verdad que la gente de Ferrosur estuvo muy atenta, se portó muy bien con nosotros. Hemos presentado todo lo que nos pedían y nos confirmaron que lo que proponemos no trae ningún inconveniente”, sostuvo.

Según detalló, ahora resta la aprobación final de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que deberá evaluar el proyecto antes de otorgar la autorización definitiva. “Ahora esto pasará a la gente que corresponde para ver si tenemos la última autorización y comenzamos los hinchas de Boca a poder soñar con nuestra cancha”, agregó en su charla con El Canal de Boca.

Juan Román Riquelme
Riquelme aseuró que el estadio quedará en La Boca.

Riquelme aseuró que el estadio quedará en La Boca.

Riquelme remarcó que el objetivo de su gestión es agrandar el estadio en el mismo lugar donde se encuentra actualmente, descartando la posibilidad de construir una nueva cancha en otro sitio. “La Bombonera es el corazón del club, no se puede mover de acá. Si todo va como parece, dentro de poco nos dan permiso y cumplimos el sueño”, afirmó.

En ese sentido, el dirigente también cuestionó algunos proyectos que se habían mencionado en el pasado, como el denominado “Esloveno” o el estadio 360°, al explicar que existen viviendas protegidas por ley que impiden avanzar con esas alternativas. “Hay una ley que declaró Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires a unas 15 o 20 casas que no se pueden tocar. Entonces ese famoso Esloveno no se puede hacer”, explicó.

bombonera
La ampliación del estadio permitirá mayor capacidad para los hinchas de Boca.

La ampliación del estadio permitirá mayor capacidad para los hinchas de Boca.

Riquelme señaló que, si finalmente se obtiene el permiso final, el club buscará llevar adelante la obra con recursos propios y una gestión ordenada. “No creo que haya una empresa que ponga el dinero. Vamos a intentar que con esfuerzo, con trabajo y responsabilidad podamos agrandar nuestra casa entre todos”, explicó.

Mientras espera la resolución final de los organismos correspondientes, el presidente de Boca aseguró que en el club viven el momento con ilusión. “Tenemos la suerte de tener un papel donde nos dijeron que están de acuerdo. Nos falta un pasito más. Cuando uno sueña y hace las cosas con amor, las cosas se pueden conseguir”, concluyó.

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