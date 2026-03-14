14 de marzo de 2026 Inicio
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Matías Almeyda, sobre el fútbol y la indiferencia con la guerra: "El negocio tiene que seguir..."

El exjugador de River, ahora técnico del Sevilla, habló con la prensa en la previa del partido contra Barcelona en el Camp Nou. "Hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido; eso quiere decir que no nos importa nada", lamentó.

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Matías Almeyda

Matías Almeyda, contundente contra la guerra.

En la previa del duelo entre Barcelona y Sevilla por la fecha 28 de La Liga, Matías Almeyda quedó en el centro de las miradas tras dejar una reflexión que trascendió lo estrictamente deportivo y apuntó contra el negocio del fútbol en medio de un contexto de guerra en Medio Oriente.

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Durante la conferencia de prensa previa al partido que se disputará en el Camp Nou, el técnico habló sobre el contraste entre el fútbol y los conflictos que atraviesan distintos países, y cuestionó cómo el deporte continúa con normalidad mientras existen guerras en el mundo.

Almeyda, profundizó su mirada sobre el negocio del fútbol y la forma en que el espectáculo sigue adelante pese a la gravedad de otros acontecimientos globales.

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“El negocio tiene que seguir y todo va. Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza para ver cómo va a ir a jugar el equipo y romper esta racha de 23 años sin ganar en el Camp Nou. Todos pasamos de algo muy lindo a algo prácticamente inhumano”, señaló.

En esa misma línea, enfatizó con pesar: “El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades para mí, porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido; eso quiere decir que no nos importa nada”. Y enseguida agregó: "Disparan misiles que cuestan 50 millones de euros. ¿Por qué no gastarlos en comida y educación? Estamos retrocediendo".

El entrenador también cerró su reflexión con una mirada crítica sobre la sociedad actual: “Seguimos viviendo un mundo que es para uno mismo”.

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