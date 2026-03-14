Matías Almeyda, sobre el fútbol y la indiferencia con la guerra: "El negocio tiene que seguir..." El exjugador de River, ahora técnico del Sevilla, habló con la prensa en la previa del partido contra Barcelona en el Camp Nou. "Hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido; eso quiere decir que no nos importa nada", lamentó. Por + Seguir en







Matías Almeyda, contundente contra la guerra.

En la previa del duelo entre Barcelona y Sevilla por la fecha 28 de La Liga, Matías Almeyda quedó en el centro de las miradas tras dejar una reflexión que trascendió lo estrictamente deportivo y apuntó contra el negocio del fútbol en medio de un contexto de guerra en Medio Oriente.

Durante la conferencia de prensa previa al partido que se disputará en el Camp Nou, el técnico habló sobre el contraste entre el fútbol y los conflictos que atraviesan distintos países, y cuestionó cómo el deporte continúa con normalidad mientras existen guerras en el mundo.

Almeyda, profundizó su mirada sobre el negocio del fútbol y la forma en que el espectáculo sigue adelante pese a la gravedad de otros acontecimientos globales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2032458521313157303&partner=&hide_thread=false "Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza para ir a jugar un partido".



La brutal reflexión del entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, tras ser preguntado por el reportaje de ElDesmarque sobre María del Mar, una sevillista "de cuna" en plena lucha contra el cáncer.… pic.twitter.com/CGd2V137wC — ElDesmarque (@eldesmarque) March 13, 2026 “El negocio tiene que seguir y todo va. Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza para ver cómo va a ir a jugar el equipo y romper esta racha de 23 años sin ganar en el Camp Nou. Todos pasamos de algo muy lindo a algo prácticamente inhumano”, señaló.

En esa misma línea, enfatizó con pesar: “El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades para mí, porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido; eso quiere decir que no nos importa nada”. Y enseguida agregó: "Disparan misiles que cuestan 50 millones de euros. ¿Por qué no gastarlos en comida y educación? Estamos retrocediendo".