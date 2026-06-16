16 de junio de 2026 Inicio
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La emotiva publicación de Lionel Messi a horas del debut de Argentina en el Mundial

En la previa del estreno ante Argelia, el capitán de la Selección compartió una imagen del plantel completo y destacó la importancia de la unión del grupo que buscará defender el título obtenido en Qatar.

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La emotiva publicación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el mundial

La emotiva publicación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el mundial

En la cuenta regresiva para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia, Lionel Messi realizó una emotiva publicación que llenó de expectativas a los hinchas argentinos.

Lionel Messi disputará su quinto Mundial. 
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El capitán de la "Scaloneta" publicó una imagen del plantel reunido en el centro de entrenamiento y acompañó la foto con una sola palabra: "Juntos", escrita junto a una bandera argentina. El mensaje, breve pero contundente, puso el foco en la fortaleza colectiva de un grupo que intentará revalidar la conquista obtenida en Qatar 2022.

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La publicación llegó en las horas previas al encuentro de este martes, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

Además, el rosarino compartió otras postales de la concentración argentina. En ellas se lo puede ver durante las prácticas y en distintos momentos de distensión junto a sus compañeros, entre ellos una imagen tomando mate, una costumbre habitual en la convivencia del seleccionado.

Cuántos goles necesita Lionel Messi para ser el máximo anotador de los mundiales

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, jugará el Mundial 2026 y podría convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales, por lo que intentará alcanzar un nuevo hito en su carrera. El astro es uno de los futbolistas con más chances de ser el gran artillero del torneo, en el que la albiceleste buscará defender el título de Qatar 2022.

El astro llega al Mundial 2026 con 13 goles convertidos en Copas del Mundo, que se distribuyeron entre Alemania 2006 (1), Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1) y Qatar 2022 (7). En tanto, en Sudáfrica 2010 no convirtió pese a que era la gran figura del equipo.

En tal sentido, el exjugador alemán Miroslav Klose cuenta con el récord de máximo goleador en la cita mundialista con 16 tantos, mientras que por detrás se ubican el brasileño Ronaldo (15) y el también alemán Gerd Müller (14). De esta manera, Messi necesita convertir tres goles durante el Mundial 2026 para igualar la marca.

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