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16 de junio de 2026 Inicio

Tensión en Nueva York: hinchas argentinos y argelinos terminaron a las piñas antes del debut en el Mundial

Lo que parecía una fiesta, terminó de manera poco amistosa. Los simpatizantes se cruzaron en Times Square a solo horas de que ambos equipos debuten en el Kansas Stadium City.

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Argentinos y argelinos se cruzaron antes del debut.

Argentinos y argelinos se cruzaron antes del debut.

La antesala del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se vio empañada por un preocupante episodio de violencia en los Estados Unidos. A pocas horas del partido frente a Argelia, se registraron fuertes enfrentamientos entre hinchas de ambos países en pleno Times Square, Nueva York, una de las zonas más emblemáticas y concurridas de Manhattan.

Hervé Renard había sido despedido de Arabia Saudita 55 días antes de empezar el Mundial 2026.
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Los disturbios ocurrieron durante una concentración de simpatizantes, en la noche del lunes, y quedaron registrados en imágenes capturadas por la agencia Reuters, así como en numerosos videos difundidos por testigos en las redes sociales, los cuales se viralizaron en cuestión de minutos.

Corridas y empujones en el Times Square

El material audiovisual que circula en las plataformas digitales muestra momentos de alta tensión que incluyen corridas, insultos, empujones y peleas de puños en medio de la multitud. Mientras grupos de hinchas argentinos y argelinos se enfrentaban violentamente, se puede observar a otros peatones y turistas intentar alejarse rápidamente del lugar para resguardarse.

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Por el momento no trascendió si se registraron personas heridas de gravedad o si la policía de Nueva York efectuó detenciones tras intervenir en el lugar, al parecer el conflicto logró disiparse antes de que pasara a mayores.

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