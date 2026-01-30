La emotiva charla entre Novak Djokovic y Juan Martín del Potro tras pasar a la final de Australian Open 2026: "Te amo, amigo" El serbio se comunicó con el tandilense a pocos minutos de haberle ganado a Jannik Sinner, por la semifinal del torneo, y recibió las felicitaciones por la gran victoria que lo posicionó en el partido definitorio del primer Grand Slam del año. Por + Seguir en







Novak Djokovic habló con su amigo Juan Martín del Potro. Redes sociales

Luego de la increíble victoria de Novak Djokovic en las semifinales del Australian Open 2026, el serbio se comunicó con Juan Martín del Potro en vivo y recibió las felicitaciones del argentino. “Te amo, amigo”, lanzó el triunfador de la jornada.

De manera sorpresa, la periodista Agostina Larocca se comunicó en la previa con Delpo para que salude a Nole y se dio un mano a mano exclusivo. “Hermano. Cómo estás. Vi tu mensaje en el Twitter de hoy ‘Carlos o Novak’, eres un mago”, indicó Djokovic.

“Predicción para el final no me dices”, bromeó. Esto se debe a que el tandilense había publicado que quería que ganen tanto Alcaraz como Djokovic porque eran sus amigos.

Del Potro expresó: “Grande Nole, qué felicidad amigo. Imagino que es una de las victorias más emocionantes de tu carrera. Mucha fuerza”. A lo que Novak contestó: “Gracias, amigo. Con mucha intensidad con la energía que tenía que meter para ganar contra Sinner. Gracias, te amo”.

El serbio derrotó a Jannik Sinner en una histórica semifinal a cinco sets en más de cuatro horas de partido y avanzó a la final del Australian Open 2026, torneo que lo tiene como el máximo campeón. Del otro lado, está Carlos Alcaraz, quien batalló más de cinco horas para eliminar a Alexander Zverev.

Del otro lado, tendrá a Carlos Alcaraz, quien batalló hasta lo último contra Alexander Zverev en otro partidazo que duró 5 horas y 27 minutos. El español jugará por primera vez esa instancia del torneo, ya que solo había llegado a cuartos en años anteriores. El partido será el domingo a las 05:30 horario argentino y podrá darle el Carrer Slam a Carlitos o el 25 a Nole.