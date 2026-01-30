30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La emotiva charla entre Novak Djokovic y Juan Martín del Potro tras pasar a la final de Australian Open 2026: "Te amo, amigo"

El serbio se comunicó con el tandilense a pocos minutos de haberle ganado a Jannik Sinner, por la semifinal del torneo, y recibió las felicitaciones por la gran victoria que lo posicionó en el partido definitorio del primer Grand Slam del año.

Por
Novak Djokovic habló con su amigo Juan Martín del Potro.

Novak Djokovic habló con su amigo Juan Martín del Potro.

Redes sociales

Luego de la increíble victoria de Novak Djokovic en las semifinales del Australian Open 2026, el serbio se comunicó con Juan Martín del Potro en vivo y recibió las felicitaciones del argentino. “Te amo, amigo”, lanzó el triunfador de la jornada.

Djokovic vs. Alcaraz, en la final.
Te puede interesar:

Djokovic clasificó a la final del Australian Open 2026 y jugará contra Alcaraz

De manera sorpresa, la periodista Agostina Larocca se comunicó en la previa con Delpo para que salude a Nole y se dio un mano a mano exclusivo. “Hermano. Cómo estás. Vi tu mensaje en el Twitter de hoy ‘Carlos o Novak’, eres un mago”, indicó Djokovic.

“Predicción para el final no me dices”, bromeó. Esto se debe a que el tandilense había publicado que quería que ganen tanto Alcaraz como Djokovic porque eran sus amigos.

Del Potro expresó: “Grande Nole, qué felicidad amigo. Imagino que es una de las victorias más emocionantes de tu carrera. Mucha fuerza”. A lo que Novak contestó: “Gracias, amigo. Con mucha intensidad con la energía que tenía que meter para ganar contra Sinner. Gracias, te amo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNtenis/status/2017249813415268739&partner=&hide_thread=false

El serbio derrotó a Jannik Sinner en una histórica semifinal a cinco sets en más de cuatro horas de partido y avanzó a la final del Australian Open 2026, torneo que lo tiene como el máximo campeón. Del otro lado, está Carlos Alcaraz, quien batalló más de cinco horas para eliminar a Alexander Zverev.

Del otro lado, tendrá a Carlos Alcaraz, quien batalló hasta lo último contra Alexander Zverev en otro partidazo que duró 5 horas y 27 minutos. El español jugará por primera vez esa instancia del torneo, ya que solo había llegado a cuartos en años anteriores. El partido será el domingo a las 05:30 horario argentino y podrá darle el Carrer Slam a Carlitos o el 25 a Nole.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sabalenka, en una nueva final.

En una polémica definición, Sabalenka se metió en la final del Australian Open: enfrentará a Rybakina

Serena Williams suma 23 Grand Slam en su carrera.
play

El día que Serena Williams ganó el Australian Open embarazada de su primera hija

Djokovic avanzó a semis.

Djokovic perdía ante Musetti, pero pasó a semifinales del Australian Open 2026: por qué le dieron el partido ganado

Campeona del W35 de Buenos Aires.

Del dolor a la consagración: perdió a su padre, tuvo que frenar y volvió para ser campeona en Buenos Aires

Dos tenistas fueron detenidos por gestos racistas.

Polémica en Brasil: dos tenistas fueron detenidos por realizar gestos racistas en un partido

Cerúndolo, por primera vez a cuarta ronda.

Triunfazo de Francisco Cerúndolo en Australia: clasificó a octavos de final por primera vez

Rating Cero

El presente de los ex Mambrú, a más de 20 años de su separación.

Qué fue de la vida de los integrantes de Mambrú: pocos lo saben

Marvel necesita una visión clara y reconocible, y los Russo ya demostraron con Infinity War y Endgame que saben manejar historias gigantes sin perder el pulso emocional. 

¿Se extiende? Marvel tendría planeado que Avengers Secret Wars sea más que una película

El falsificador compagina de buena manera aspectos del thriller histórico y del drama.
play

El thriller italiano que tiene un vínculo con la mafia y es furor en Netflix

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas
play

Cuál es el evento en vivo que rompió récords en Netflix y ahora se mantiene entre las tendencias más vistas

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix
play

Esta película de James Bond fue aclamada por la crítica y ahora llegó a Netflix: qué parte de la saga es

La noticia sorprendió tras recientes apariciones públicas de la pareja en actos oficiales.

El príncipe Bernhard y la princesa Annette anunciaron su divorcio tras 25 años: qué sucedió

últimas noticias

Un grupo de artistas realizó donaciones para los incendios en Chubut.

Incendios en Chubut: Cazzu, Emilia, La Joaqui, Luck Ra y Khea realizaron donaciones para combatir el fuego

Hace 1 hora
El acuerdo resta ser homologado por la Secretaría de Trabajo 

La UTA y las empresas de transporte alcanzaron un acuerdo y no habrá paro de colectivos

Hace 1 hora
Conocé las diferencias culturales que descubren quienes migran a España

Una argentina contó cuál es la palabra que en España no existe y que en nuestro país es habitual

Hace 1 hora
El servicio comenzará a operar a partir del martes 3 de febrero y tendrá una duración acotada.

Inauguran una nueva planta de VTV móvil en Buenos Aires: dónde está y cuánto cuesta el trámite

Hace 1 hora
Finalmente, Hinestroza seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Revelaron la verdad de lo que pasó detrás del pase frustrado de Hinestroza a Boca

Hace 1 hora