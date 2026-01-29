En una polémica definición, Aryna Sabalenka se metió en la final del Australian Open: enfrentará a Elena Rybakina La número uno del ranking WTA derrotó a la ucraniana Elina Svitolina en sets corridos y disputará por cuarta vez el título. Su rival en la final será la kazaja a la que le ganó 8 de 14 enfrentamientos. Por + Seguir en







Sabalenka, en una nueva final. Redes sociales

La tenista Aryna Sabalenka clasificó a la final del Australian Open 2026 luego de un polémico cierre de partido en semifinales ante la ucraniana Elina Svitolina y enfrentará a Elena Rybakina, quien eliminó a Jessica Pegula. La bielorrusa ganó 8 de los 14 enfrentamientos ante la kazaja.

El sábado por la mañana se vivirá la final más atractiva de la actualidad porque son dos tenistas que se desarrollan mejor aún sobre canchas duras. En la primera semifinal, Aryna derrotó a Svitolina en una hora y 20 minutos. Solo perdió cinco games y mostró la superioridad no solo física, sino también de juego.

Pero en el final hubo una polémica y tuvo que ver con el “no saludo”. Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucranaia, las tenistas no se saludan. Incluso, desde Australian Open lo avisaron: “Al concluir el partido, no habrá saludo entre las jugadoras. Agradecemos su respeto hacia ambas atletas durante y después del partido”.

Aryna Sabalenka Australian Open 2023 Redes sociales En la segunda, Rybakina tuvo tres match point y pudo haber cerrado antes el duelo frente a Jessica Pegula, pero forzó a un tiebreak en el segundo, donde lo definió por 9 a 7. De este modo, la rusa nacionalizada kazaja se medirá contra la número uno del mundo, quien perdió la final en 2025.

Por el lado de Sabalenka, presenciará su cuarta final consecutiva en Melbourne y será ante una dura rival porque, a pesar de estar al frente en los enfrentamientos entre sí por 8 a 6, Elena ganó los últimos tres duelos.

La final se jugará el sábado a las 5:30 horario argentina en la Rod Laver Arena. Sabalenka lleva dos títulos, en 2023 y 2024, mientras que, Rybakina ninguno, ya que justamente perdió la final ante la misma rival en 2023.