El tenista perdió en la primera ronda del Argentina Open 2024 y habló en conferencia de prensa sobre sus malos resultados. "No sé cuánto la voy a poder estirar", expresó.

Los resultados siguen sin darse y Diego Schwartzman se frustra a tal punto que, tras la derrota ante Daniel Galán en primera ronda de uno de sus torneos favoritos del tenis, expresó una de las frases que no habría querido decir nunca. Hoy está fuera del top 100 y adelantó que su retiro puede estar cerca.

Viene de perder también en la primera ronda del Córdoba Open contra Román Andrés Burruchaga, el hijo del futbolista que fue campeón del Mundial México 1986. Eso también pasó en el debut en el ATP de Buenos Aires donde cayó por 2-6, 6-1 y 6-4. “Jugué un buen primer set, pero después no pude sostenerlo. Estoy triste de que esto me pase acá en Buenos Aires, creía que podía ganar el partido, pero no se dio”.