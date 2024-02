Dura derrota del Peque Schwartzman en el Argentina Open

La cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club fue testigo de una nueva frustración del deportista nacional, quién también se había retirado en el primer juego del Córdoba Open, tras perder ante el argentino Román Andrés Burruchaga hace tan solo una semana. "Jugué un buen primer set, pero después no pude sostenerlo. Estoy triste de que esto me pase acá en Buenos Aires, creía que podía ganar el partido, pero no se dio", afirmó en conferencia de prensa el profesional desde 2010.