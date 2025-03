La declaración de Giuliano Simeone que ilusiona a los hinchas de River: "Ojalá algún día pueda estar ahí"

El delantero es una pieza clave en el equipo de su padre Diego Simeone y, además, se encuentra en el radar del técnico Lionel Scaloni para la Selección argentina. Su buen rendimiento lo llevó a disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Sub 23 y a recibir su primera convocatoria a la mayor en las Eliminatorias Sudamericanas.

En diálogo con Infobae, habló sobre su presente y su mentalidad: "Soy más de la autocrítica, de que siempre hay que dar un poco más. La gente te exige y lo de ayer ya no cuenta, solo el hoy. Me centro en entrenar, en el día a día, y no pienso ni en lo que pasó ni en lo que va a venir".

Además, destacó cómo es su relación profesional con su padre en el Atlético de Madrid: "Los dos somos profesionales, nos centramos en el escudo del Atlético de Madrid y trabajamos. Cuando entro al Cerro del Espino, él es el entrenador del equipo. Así de simple".

A pesar de haber nacido en Roma y haber vivido la mayor parte de su vida en España, Simeone nunca dudó en representar a Argentina. "Por más que me hubiesen hablado de España, soy 100% argentino",

Se sinceró a la hora de revelar cómo fue su reacción cuando lo llamaron de la Selección argentina: "Estaba en mi casa tranquilo y me llega un mensaje de un número desconocido: 'Soy Walter Samuel, ¿puedo llamarte?'. Tardé cinco segundos en responderle: 'Llamame, ja'. Me dijo que me habían estado viendo y que querían que forme parte de la lista".

Reveló que su gran objetivo es estar en el Mundial 2026: "Sería un sueño, pero para eso tengo que entrenar mucho y mejorar en muchas cosas. Hay un montón de jugadores muy buenos, ojalá el día que llegue esa convocatoria pueda estar".

Más allá de su presente en Europa, el delantero no olvidó su paso por River, donde inició su formación antes de marcharse a España en 2019: "Estoy muy agradecido porque me dieron muchísimas herramientas. Entrené en la Reserva, tuve compañeros que me ayudaron mucho, entrenadores, fisios. Ojalá algún día pueda estar ahí. Quién sabe".