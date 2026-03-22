22 de marzo de 2026 Inicio
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La decisión de Oriana Sabatini que podría acerca a Paulo Dybala a Boca

Un nuevo proyecto laboral en Argentina reaviva las versiones sobre un posible regreso, en medio de un contexto personal y deportivo particular.

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Dybala y un futuro abierto entre Europa y Argentina.

Dybala y un futuro abierto entre Europa y Argentina.

  • La posibilidad de que Paulo Dybala llegue a Boca vuelve a tomar fuerza por un movimiento reciente en el entorno de su pareja.

  • Oriana Sabatini comenzará un proyecto en Argentina, lo que alimenta las especulaciones sobre un cambio de vida de la pareja.

  • El presente del futbolista está marcado por una lesión importante y una participación irregular en su club.

  • Su situación contractual, sumada a su actualidad en la Selección, abre interrogantes sobre su futuro inmediato.

La posibilidad de que Paulo Dybala se convierta en refuerzo de Boca volvió a tomar fuerza a partir de una decisión concreta de Oriana Sabatini, quien comenzará a conducir un programa en el canal de streaming Olga, una adaptación del formato True Crime junto a Pablo Kablan. Este nuevo proyecto laboral en Argentina reactivó las versiones sobre un eventual regreso de la pareja al país en el próximo mercado de pases.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron papás de Gia. 
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El interés del club de la Ribera por el delantero no es reciente, sino que se viene gestando desde hace meses con gestiones y acercamientos que se mantienen en el tiempo. En ese contexto, el presente personal también suma un elemento clave: Dybala y Sabatini fueron padres recientemente de su primera hija, Gia, una situación que, junto con los deseos expresados por su entorno familiar, alimenta la posibilidad de un cambio de vida a corto plazo.

Otro factor que impulsa las especulaciones es el círculo cercano del futbolista. Su relación con Leandro Paredes y los comentarios que surgieron desde su entorno continúan reforzando la idea de un posible reencuentro en el fútbol argentino. Mientras tanto, su presente en Europa, atravesado por una lesión y menor continuidad, deja abierta la puerta a un futuro distinto.

Paulo Dybala Roma Boca
El fútbol argentino sigue de cerca la situación de Dybala ante el interés de Boca.

El fútbol argentino sigue de cerca la situación de Dybala ante el interés de Boca.

Cómo le está yendo a Paulo Dybala en Roma

El presente de Paulo Dybala en la Roma atraviesa un momento de inestabilidad marcado principalmente por las lesiones. El delantero sufrió una rotura de menisco en la rodilla izquierda, lo que derivó en una operación reciente y un período de recuperación estimado en al menos 45 días, dejándolo fuera de competencia en un tramo clave de la temporada .

Esta situación se suma a una seguidilla de problemas físicos que limitaron su continuidad. Desde enero, el futbolista arrastra molestias en la misma zona, lo que lo llevó a perderse varios encuentros y a tener una participación reducida en el equipo italiano. De hecho, podría alcanzar cerca de una quincena de partidos ausente en la temporada por estas complicaciones .

En términos estadísticos, su campaña 2025/2026 muestra una participación intermitente: disputó 22 partidos, con 3 goles y 3 asistencias, números que reflejan una incidencia menor respecto a etapas anteriores, en gran parte condicionada por su estado físico .

En cuanto a la Selección argentina, su panorama también se presenta complejo: la Finalissima finalmente fue cancelada y el equipo de Lionel Scaloni disputará un amistoso ante Guatemala el 31 de marzo en La Bombonera, en una instancia clave de preparación rumbo al Mundial 2026; sin embargo, Paulo Dybala no fue incluido en la última lista de convocados, una ausencia que se explica tanto por su lesión como por su falta de continuidad, lo que lo deja relegado en la consideración del cuerpo técnico en un momento determinante del ciclo.

Paulo Dybala
Su historia en el fútbol europeo atraviesa un momento de incertidumbre con impacto en club y Selección.

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En este contexto, entre la recuperación física, la cercanía del final de su contrato y los movimientos en su vida personal, el futuro de Paulo Dybala aparece como una incógnita abierta, donde la posibilidad de un regreso al fútbol argentino vuelve a ganar protagonismo.

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