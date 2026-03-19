El morbo está servido: Darío Benedetto volverá a La Bombonera para enfrentar a Boca

El exdelantero xeneize volverá al estadio del equipo de La Ribera, aunque ahora vestirá la camiseta del Barcelona de Ecuador.

Una de las particularidades que dejó el sorteo de la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026 resultó no solo que Boca Juniors conforma el grupo D, el más complicado de todos , junto a Cruzeiro de Brasil y la Universidad Católica de Chile. Además, estará el Barcelona de Ecuador, donde actualmente se desempeña como delantero un viejo ídolo del Xeneixe que volverá a La Bombonera: Darío Benedetto.

El "Pipa" logró ser ovacionado por La Bombonera debido a la enorme cantidad de goles que hizo con la 9 de Boca, equipo con el estuvo muy cerca de ganar la Copa Libertadores 2018 que finalmente se llevó River Plate. Sin embargo, se fue del club de la Ribera en 2024 tras un bajo rendimiento y la llegada del uruguayo Edinson Cavani.

Cuando se fue de Boca Juniors, Benedetto atravesó una enorme crisis deportiva: pasó 747 días sin hacer un solo gol en los tres equipos en los que jugó, que se quedaron con un sabor amargo por el pésimo desempeño del delantero. Incluso consideró retirarse del fútbol.

EL PIPA Y UNA REVANCHA || ¿Te gustaría volver a la Bombonera para enfrentar a Boca? El delantero Benedetto y la posibilidad de un #BarcelonaSC #BocaJuniors en Libertadores Informa @mariomendozam3 pic.twitter.com/usoIscz1i1

Sin embargo, el Pipa ahora ilusiona a los ecuatorianos del Barcelona. Si bien todavía no convirtió ni un solo gol en el conjunto de Guayaquil, la azulgrana sudamericana logró clasificar a la máxima competencia continental tras derrotar a Argentinos Juniors y el Botafogo de Brasil durante la etapa de repechaje. Benedetto tendrá su propia revancha al volver a La Bombonera, donde se enfrentará al equipo que le dio varias alegrías.

Días atrás, los medios ecuatorianos le preguntaron a Benedetto sobre la posibilidad de enfrentar a Boca Juniors por la Copa. El delantero respondió que el equipo estaba "muy contento por estar en la Libertadores". "Ya eso es un lujo para nosotros, y el que nos toque va a estar lindo", aseguró.

Quiénes son los rivales de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026

Boca ya conoce sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que tendrá lugar entre el 8 de abril y el 27 de mayo: integra el Grupo D con Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador.

El equipo de Claudio Úbeda vuelve al torneo continental después de dos temporadas de ausencia, donde pasó por la Copa Sudamericana en 2024 y luego quedó afuera en fase previa 2 de la Libertadores, ante Alianza Lima de Perú. En este regreso, el Xeneize estuvo en el bombo 1 del sorteo y fue cabeza de serie en la competencia.

Los encuentros se jugarán durante los meses de abril y mayo, repartidos en 6 semanas y bastante cerca entre sí, debido a que tiene que disputarse toda la fase de grupos antes del comienzo del Mundial 2026.

El club de la Ribera volverá a Belo Horizonte dos años después de la última eliminación sufrida en Copa Sudamericana ante los brasileños. Con la U Católica se enfrentó en las semifinales de la Sudamericana 2005, donde el Xeneize pasó de ronda definiendo como visitante y luego ganó el título frente a Pumas, con el recordado equipo del Coco Basile. Por último, habrá duelo con Barcelona Guayaquil como en 2003, 2013 y 2021, esta vez con Darío Benedetto enfrente.

El calendario de la Copa Libertadores 2026