La contundente respuesta de Thiago Almada ante la posibilidad de jugar en Boca Una de las figuras de la Selección argentina reconoció que tiene un diálogo muy fluido con el presidente del club, Juan Román Riquelme, a quien describió como su ídolo. Por + Seguir en







Thiago Almada habló sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Boca.

Thiago Almada tiene una historia marcada por sus raíces y sus referentes. Nacido en Fuerte Apache, el mismo barrio que vio crecer a Carlos Tevez, y admirador confeso de Juan Román Riquelme, es por eso que su nombre siempre estuvo, de una u otra forma, asociado a Boca. Sin embargo, su camino en el fútbol profesional tuvo otro punto de partida: Vélez.

Surgido de la cantera fortinera y de paso por el futbol brasileño en Botafogo, hoy el jovencito es uno de los conductores del equipo de Lionel Scaloni y también un indiscutido en Atlético de Madrid. Con el plus de ser campeón del mundo en Qatar 2022, el mediocampista se refirió a su vínculo con el actual presidente Xeneize y a una eventual vuelta al fútbol argentino.

El Guayo reconoció que mantiene contacto frecuente con Riquelme e incluso confirmó que existieron conversaciones, aunque dejó en claro cuál sería su decisión en caso de volver al país. “Siempre hablo con Román, tenemos una linda amistad, pero la prioridad la va a tener Vélez”, expresó en una entrevista con el periodista Pollo Álvarez, marcando una postura firme respecto a su futuro.

El interés de Boca por sumarlo no es reciente, ya que desde que comenzó a destacarse en el Fortín, intentaron seducirlo desde el club de la Ribera en distintos mercados de pases.