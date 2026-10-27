Axel Kicillof recordó a Néstor Kirchner a 16 años de su muerte: "Vive en el corazón del pueblo" El gobernador bonaerense homenajeó al expresidente, que falleció el 27 de octubre de 2010, con un mensaje en redes sociales en el que destacó su legado político y la esperanza que despertó en millones de argentinos. Por Agregar C5N en









Kirchner fue presidente entre mayo de 2003 y diciembre de 2007.

Axel Kicillof recordó a Néstor Kirchner al cumplirse 16 años de su muerte, con una publicación en la que reivindicó su legado político y destacó la capacidad del expresidente de movilizar a la sociedad hacia un proyecto de país. “En tiempos tan difíciles para nuestra Patria, recordarlo es un acto de resistencia y una necesidad urgente”, escribió el gobernador bonaerense.

“Néstor Kirchner vive en el corazón de un pueblo que volvió a creer”, expresó Kicillof en su mensaje, en el que sostuvo que el exmandatario transformó “la resignación en militancia” y devolvió a millones de argentinos y argentinas la esperanza de construir un futuro más justo.

La publicación está acompañada por una fotografía en blanco y negro de Néstor Kirchner sonriente, rodeado de una multitud que extiende sus manos para saludarlo. Detrás del expresidente se observa una pancarta con su nombre, en una escena que refleja el contacto directo con los vecinos.

Néstor Kirchner: de Santa Cruz a la Casa Rosada Néstor Kirchner nació el 25 de febrero de 1950 en Río Gallegos, Santa Cruz. Abogado y dirigente peronista, inició su carrera política en el justicialismo y fue intendente de Río Gallegos entre 1987 y 1991. Luego gobernó Santa Cruz durante tres períodos consecutivos, entre 1991 y 2003, antes de llegar a la Presidencia de la Nación.

Asumió el 25 de mayo de 2003, tras imponerse en las elecciones presidenciales y luego de que Carlos Menem desistiera de competir en la segunda vuelta. Durante su mandato, impulsó políticas de derechos humanos, promovió la renovación de la Corte Suprema y encabezó una etapa de recuperación económica posterior a la crisis de 2001. También tuvo un papel central en la reconfiguración del peronismo y en el fortalecimiento de la integración regional.

Tras dejar la Presidencia en 2007, cuando fue sucedido por Cristina Kirchner, continuó como una figura central de la política argentina. Fue diputado nacional, secretario general de la Unasur y presidente del Partido Justicialista. Murió el 27 de octubre de 2010, a los 60 años, y su figura se convirtió en una referencia política y militante para amplios sectores del kirchnerismo y del peronismo.