27 de octubre de 2026 Inicio
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Visita del papa León XIV: pobreza y paz, los principales pedidos de los argentinos

De acuerdo con los resultados de una encuesta de la UBA, el 43,2% de los argentinos espera que dedique su tiempo a la agenda social y humanitaria.

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El Papa visitará Argentina durante los primeros días de noviembre.

El Papa visitará Argentina durante los primeros días de noviembre.

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La llegada del papa León XIV a la Argentina genera opiniones divididas sobre cómo debería ser su agenda. Así lo revela el reciente informe del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

A pocos días de la visita del papa León.
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Según el estudio, la importancia atribuida a la visita divide al país prácticamente en dos mitades: mientras que el 49,3% de los encuestados la considera "algo o muy importante", un 50,7% la juzga como "poco o nada importante".

Las percepciones sobre el pontífice varían considerablemente según el perfil sociodemográfico de los encuestados, siendo la geografía y la edad los factores más determinantes:

  • Brecha territorial: En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), solo el 35,5% considera relevante la visita, mientras que en el interior del país el interés asciende al 56,2% (una diferencia de más de 20 puntos porcentuales).

  • Brecha etaria: El 58,3% de los mayores de 50 años valora positivamente la llegada del Papa, frente al 39,8% entre los jóvenes de 16 a 29 años.

  • Por género: El 53,7% de las mujeres otorga importancia al evento, superando el 44,5% registrado en los varones.

Al respecto, Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro, explicó: "La figura papal parece conservar una valoración positiva de su presencia pública, aunque ello no se traduzca necesariamente en un mayor acercamiento personal a la religión ni en un fortalecimiento de las búsquedas espirituales".

El papa León XIV visitará Argentina durante el 8 y el 11 de noviembre.

El papa León XIV visitará Argentina durante el 8 y el 11 de noviembre.

De hecho, la expectativa de que este acontecimiento genere un mayor acercamiento a la espiritualidad es acotada: solo alcanza al 22,1% en el AMBA (frente al 42,1% en las provincias) y apenas a un 27,6% entre el público joven.

Pobreza y paz: las demandas centrales del pontificado

A la hora de señalar qué temas debería priorizar el líder de la Iglesia Católica, las cuestiones sociales y globales desplazan por completo a los debates doctrinales o de la vida interna de la institución.

  • Pobreza (43,2%): Es la principal exigencia de la sociedad argentina. Adquiere una relevancia aún mayor entre los jóvenes (49,2%), los sectores de menor nivel educativo (45%) y los habitantes del AMBA (50,9%). Esto demuestra que la distancia de las nuevas generaciones respecto a la estructura eclesiástica no implica indiferencia ante el rol social del Papa.

  • Paz internacional (20,6%): Se consolida como la segunda preocupación, registrando mayor adhesión entre los adultos de 30 a 49 años (24,8%) y los mayores de 50 (23,6%).

La mitad de los argentinos considera importante la visita del Papa

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A mayor distancia en las prioridades aparecen la transparencia de la Iglesia (9,7%), las migraciones (6,9%), el medio ambiente (5,1%), la doctrina (4,6%), las denuncias por abusos sexuales (4,2%), la familia (2,9%), la inteligencia artificial (1,7%) y el diálogo interreligioso (1%).

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