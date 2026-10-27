Regalarán 1.000 pares de zapatillas en Plaza de Mayo: a qué hora es y cómo conseguirlas

Fabricantes de calzado regalarán alrededor de 1.000 pares de zapatos este martes en Plaza de Mayo, en una jornada que combinará una iniciativa solidaria con un reclamo por la situación de la industria nacional. La entrega comenzará a las 14 y estará destinada a personas que necesiten calzado.
La actividad fue organizada por Zapateros Unidos, una agrupación de empresarios del sector que busca exponer las dificultades que atraviesan las fábricas argentinas. Para quienes quieran acceder a uno de los pares, la indicación es acercarse a Plaza de Mayo durante el horario de la convocatoria. Los organizadores no difundieron requisitos específicos para recibir el calzado.
La propuesta lleva como consigna “Regalamos nuestro trabajo porque nos ponemos en tus zapatos” y apunta a mostrar las consecuencias de la crisis que afecta a fabricantes y trabajadores. Según denunciaron las entidades del sector, más de 200 establecimientos cerraron en medio de la caída del consumo y las dificultades para competir con los productos importados.
Una protesta por la crisis del calzado
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). Los fabricantes también cuestionan el ingreso de mercadería de contrabando, al que señalan como otro factor que perjudica a la producción local.
Lito Albano, dueño de la firma Luna Chiara, explicó que la agrupación surgió a partir de encuentros entre empresarios que buscaban respuestas frente a la caída de las ventas. Leonardo Hammoud, propietario de Nazaria, advirtió que la industria atraviesa una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de las empresas y los puestos de trabajo.
La agenda comenzará a las 13 con una concentración en Perú 322, entre Moreno y avenida Belgrano. Una hora después se realizará la entrega gratuita de calzado en Plaza de Mayo y, a las 15, representantes de la Cámara del Calzado y UTICRA ofrecerán una conferencia de prensa en el salón El Querandí.
Luego, empresarios y trabajadores se movilizarán hasta la sede del Ministerio de Producción, ubicada en avenida Corrientes 672, para presentar un petitorio ante las autoridades. También anticiparon que anunciarán una nueva convocatoria nacional en defensa de la producción y el empleo.