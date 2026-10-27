Regalarán 1.000 pares de zapatillas en Plaza de Mayo: a qué hora es y cómo conseguirlas Fabricantes de calzado entregarán zapatos gratis este martes, en el centro porteño, como parte de una protesta por la crisis de la industria nacional. Por Agregar C5N en









La convocatoria comenzará a las 14 y busca visibilizar la caída de las ventas, el avance de las importaciones y el cierre de fábricas.

Fabricantes de calzado regalarán alrededor de 1.000 pares de zapatos este martes en Plaza de Mayo, en una jornada que combinará una iniciativa solidaria con un reclamo por la situación de la industria nacional. La entrega comenzará a las 14 y estará destinada a personas que necesiten calzado.

La actividad fue organizada por Zapateros Unidos, una agrupación de empresarios del sector que busca exponer las dificultades que atraviesan las fábricas argentinas. Para quienes quieran acceder a uno de los pares, la indicación es acercarse a Plaza de Mayo durante el horario de la convocatoria. Los organizadores no difundieron requisitos específicos para recibir el calzado.

La propuesta lleva como consigna “Regalamos nuestro trabajo porque nos ponemos en tus zapatos” y apunta a mostrar las consecuencias de la crisis que afecta a fabricantes y trabajadores. Según denunciaron las entidades del sector, más de 200 establecimientos cerraron en medio de la caída del consumo y las dificultades para competir con los productos importados.

Una protesta por la crisis del calzado La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). Los fabricantes también cuestionan el ingreso de mercadería de contrabando, al que señalan como otro factor que perjudica a la producción local.

Lito Albano, dueño de la firma Luna Chiara, explicó que la agrupación surgió a partir de encuentros entre empresarios que buscaban respuestas frente a la caída de las ventas. Leonardo Hammoud, propietario de Nazaria, advirtió que la industria atraviesa una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de las empresas y los puestos de trabajo.