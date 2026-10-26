En un clima de volatilidad regional, el riesgo país supera los 750 puntos y caen fuerte las acciones argentinas Durante las primeras operaciones, el indicador elaborado por JP Morgan llegó a tocar los 755 puntos, su máximo en lo que va del año. Por Agregar C5N en









El riesgo pais, en un nuevo máximo.

El riesgo país toca un nuevo máximo en los 755 puntos, mientras los bonos y acciones argentinas registran fuertes caídas de hasta 11% en las operaciones de Wall Street, en un contexto de volatilidad regional tras la sorpresiva victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil.

Detrás de la caída de los títulos públicos confluyen factores externos e internos. Por un lado, un contexto internacional más adverso para los mercados emergentes. Por otro, la incertidumbre de los inversores sobre la situación económica y política local. Los bonos en dólares que sufren el impacto son el Bonar 2041 (-1,7%), el Bonar 2038 (-1,2%), y el Bonar 2029 (-1%).

El efecto de las elecciones en Brasil El efecto se produce en sintonía con los movimientos de los activos brasileños, que este lunes sufren fuertes variaciones negativas, tanto en las acciones como en la cotización del real.

El EWZ, el fondo que agrupa a empresas medianas y grandes de la bolsa brasileña, se derrumba 24% mientras las acciones más destacadas sufren importantes bajas, como Petrobras (-15%), Itaú (-21%) y Bradesco (-28%).

Asimismo, el real se devalúa casi 12% y el dólar en Brasil se dispara hasta los 5,51 reales, un nivel que no alcanzada desde fines de 2025.