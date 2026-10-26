Lionel Messi se encontró con una leyenda de Boca en Miami y posó con la camiseta

En el marco de la Messi Cup, el astro rosarino recibió un guiño especial de la gloria Xeneize que le regaló una camiseta azul y oro con el número diez estampado.

En Miami, en pleno segundo día de la Messi Cup, Lionel Messi protagonizó un momento cargado de simbolismo para los hinchas de Boca Juniors. El capitán argentino posó con la camiseta azul y oro junto a una de las leyendas históricas del club. El gesto se dio en la previa del duelo ante la Unió Esportiva Cornellá, equipo del que el rosarino es accionista, y quedó registrado en una foto que rápidamente se viralizó.

Mientras en Londres se celebraba la gala del Balón de Oro, Messi eligió quedarse en Miami para acompañar a los juveniles en el torneo que organiza, dejando una imagen que emocionó a los hinchas del Xeneize. Blas Giunta, gloria de Boca le regaló al excapitán de la Selección argentina una casaca con la número 10.

Blas Armando Giunta, con 189 partidos, 10 goles y cuatro títulos en la vitrina, se convirtió en el símbolo del esfuerzo xeneize y que en la tribuna sonaba “¡Giunta, Giunta, Giunta! ¡Huevo, huevo, huevo!” . La leyenda se encontró con Messi tras el triunfo de los pibes de la ribera por 3-1 ante la UE Cornellà.

Las redes explotaron con la imagen del histórico volante acercándose al crack rosarino para regalarle dos camisetas personalizadas, la clásica azul y oro y la alternativa. El momento dejó una perlita de Messi que al recibir los presentes, soltó entre risas una frase bien de potrero — “Mejor dame la azul y amarilla” —, dejando en claro cuál es la que manda en la identidad bostera.

La Messi Cup es un certamen juvenil internacional que reúne a clubes de distintas partes del mundo y que este año celebra su segunda edición. En 2025, River se había quedado con el título y sus juveniles tuvieron la posibilidad de conocer a su ídolo además de levantar el trofeo. En esta edición, Boca participa por primera vez y ya aseguró su clasificación a la Copa de Oro tras vencer a Manchester City y Cornellá en sus dos primeras presentaciones.

Además de Boca, River y Newell’s representan al fútbol argentino en el torneo. El Millonario empató en el debut frente al Chelsea y luego venció al Ajax, mientras que la Lepra arrancó con triunfo ante Arsenal y se mide con Palmeiras en la segunda jornada. Con este marco, la Messi Cup se consolida como un espacio de competencia y encuentro único, donde las futuras estrellas del fútbol tienen la chance de compartir cancha y experiencias con referentes de la elite mundial.

Balón de Oro: ¿en qué puesto quedó Lionel Messi?

El astro rosarino fue nominado nuevamente pero no logró ganar su noveno galardón durante la ceremonia realizada en Londres, ya que finalmente se lo quedó el inglés Harry Kane.

Messi no asistió a la ceremonia en Londres y terminó quinto por detrás de Kane (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona) y Rodri (Manchester City/Barcelona), luego de que fuera nominado por 16° vez en su carrera a los 39 años.

El Balón de Oro a Lionel Messi en 2012.

El capitán argentino llegaba a la gala después de una temporada destacada con Inter Miami. En 49 partidos disputados, convirtió 45 goles y aportó 30 asistencias, además de conquistar la MLS. También tuvo una actuación destacada de en Mundial 2026, donde marcó 8 goles y 4 asistencias siendo uno de los jugadores más destacados del certamen.