La calentura de Franco Colapinto a pesar de haber sumado su primer punto con Alpine: "Me da bronca"

El piloto argentino finalizó décimo en el Gran Premio de China y abrió su cuenta en el campeonato, aunque el resultado lo dejó con sabor a poco. Cuestionó el ingreso del safety car, explicó los daños que sufrió su auto tras el choque con Ocon y aseguró que el rendimiento podía haber sido mejor.

Franco Colapinto sumó su primer punto con Alpine en China, pero terminó caliente con cómo se dio la carrera: "Me da bronca":

Franco Colapinto consiguió su primer punto con Alpine al finalizar décimo en el Gran Premio de China , pero lejos de mostrarse conforrme, dejó en claro que el resultado lo dejó con más bronca que alegría.

De la espectacular largada al desafortunado choque con Ocon: así fue la carrera de Colapinto en China

Tras la carrera, el piloto argentino reconoció que sumar en su segunda presentación con la escudería francesa es positivo, aunque las circunstancias del desarrollo de la competencia lo dejaron con sensaciones encontradas.

“Sí, la verdad que obviamente fue bueno haber sumado puntos. Pero estoy triste por haberlos sumado por cómo se dio la carrera” , explicó Colapinto después de bajarse del auto. El pilarense consideró que el resultado final no reflejó el potencial que había mostrado durante buena parte de la competencia. De hecho, había protagonizado una gran largada que le permitió avanzar varios puestos y meterse en la pelea dentro del pelotón.

Sin embargo, el panorama cambió en el tramo final, cuando comenzaron a aparecer problemas en el auto. El propio Colapinto detalló que sufrió un fuerte desgaste de los neumáticos y daños en el piso del monoplaza que condicionaron su ritmo en las últimas vueltas.

“Tuvimos muchísima mala suerte. En el último tramo tuve mucho graining y además muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota, tenía un agujero grande y perdía mucha carga”, explicó.

Durante la carrera también se produjo un toque con su compañero de equipo, Esteban Ocon, aunque el argentino le restó dramatismo al incidente. “No tengo bronca por el toque con Esteban. Me pidió perdón y está todo bien”, aclaró.

La mayor molestia del piloto estuvo relacionada con algunas decisiones de dirección de carrera, en particular con la salida del auto de seguridad, que terminó neutralizando un momento en el que venía avanzando en el pelotón.

“Arranqué muy bien, pasé a muchos autos y estaba adelante. Después un auto se queda parado y ponen safety car, algo que no tiene sentido. En otras carreras no lo ponen y acá sí. Eso es lo que más bronca me da”, se quejó.

Más allá del fastidio, Colapinto intentó cerrar el fin de semana con una mirada hacia adelante. El próximo desafío será el Gran Premio de Japón, una pista nueva para él y una oportunidad para seguir acercándose al rendimiento de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

“Vamos con todo a Japón. Es otra pista nueva y ojalá podamos encontrar un poco más de performance para estar más cerca de Pierre y de todos”, señaló.

Así, pese a haber abierto su cuenta en el campeonato, el argentino se fue de China con una sensación clara: el punto suma, pero la carrera le dejó la impresión de que podía haber sido mucho más.