7 de agosto de 2026 Inicio
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Dolor en el fútbol: delincuentes asesinaron a un jugador en la puerta de su casa

El futbolista fue sorprendido cuando se acercaba a su vivienda, a pesar de que entregó su celular y pertenencias, los ladrones lo golpearon y escaparon.

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Se trata de David Owori de 27 años. 

Se trata de David Owori de 27 años. 

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El fútbol está de luto tras el asesinato de jugador de fútbol del SC Villa en Uganda, David Owori durante un asalto en la puerta de su casa. El capitán del equipo fue sorprendido por ladrones quienes se llevaron su celular y otras pertenencias, y lo golpearon brutalmente con adoquines antes de huir.

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El futbolista fue sorprendido cuando llegaba a su casa en el barrio de Makindye, ubicada en la capital de Uganda, según informaron las autoridades el joven de 27 años terminó inconsciente después de que los ladrones lo atacaran con adoquines después de robarle.

"El jugador fue emboscado por delincuentes alrededor de las 20 horas cuando se acercaba a su casa, sufriendo heridas que pusieron en peligro su vida antes de ser trasladado de urgencia al centro médico", informaron desde el medio Daily Monitor.

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David Owori tiene 27 años.

A pesar de ser trasladado al Clínica Case de Kampase, David Owori falleció horas después. El portavoz de la policía metropolitana de Kampala aseguró para el medio The Observer que "actualmente estamos buscando a los agresores y las investigaciones han comenzado. Aún no hemos podido determinar la causa exacta del ataque ni qué pudieron haberle robado. Proporcionaremos más detalles sobre su muerte".

El club donde era capitán, el SC Villa, emitió un comunicado donde lamentaron su muerte: "Hemos perdido más que a un jugador: hemos perdido a un líder, un hermano y un amigo".

¿Quién era David Owori?

En una entrevista con el medio Kowowo para el 2020, el jugador contó el rol fundamental que cumplió su padre para poder llevar adelante sus sueños: "Mi padre (Eriasaf Osinde) desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de mi talento desde mi infancia. Me animó y motivó de la mejor manera posible". Owori nació el 23 de septiembre de 1998 en Tororo, hijo de Eriasaf Osinde y Bena Nyadio.

La Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda también expresó un mensaje tras conocer la pérdida del futbolista: "David no era sólo un futbolista. Era tanto un líder como una fuente de inspiración para toda una generación. Hemos perdido a un hijo, a un líder y a una estrella. Su luz, tanto dentro como fuera del campo, nunca será olvidada". En su corta carrera, Owori se lució en Europa, en los clubes Vélez CF en cuarta división, y el equipo sueco Utsiktens BK.

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