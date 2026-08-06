7 de agosto de 2026 Inicio
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Insólito momento: Boca ganó, el micro se fue de la cancha de Huracán y se olvidaron a cuatro jugadores

El Xeneize logró los primeros tres puntos en el Torneo Clausura, pero la delegación se fue tras el encuentro y no se dieron cuenta de que faltaron algunos de ellos.

Por
Álvaro Montero

Álvaro Montero, Oscar Romero, Santiago Ascacibar y Sebastián Villa se quedaron abajo del micro.

Boca ganó por primera vez en el Torneo Clausura, pero, a pesar de la felicidad, se vivió un insólito momento con cuatro de los jugadores del plantel: el micro partió del estadio y se los olvidó.

El bonaerense de 23 años se tomó con humor el mal trago.
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Toda la secuencia ocurrió en las adyacencias del estadio de Huracán, Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize hizo de local durante la segunda fecha que fue postergada y terminó ganando 1 a 0 frente a Estudiantes de La Plata.

Tras ello, la delegación se bañó y varios de los futbolistas se subieron al micro que terminó partido de Parque Patricios, pero no se dieron cuenta que abajo quedaron: los protagonistas fueron Sebastián Villa, Santiago Ascacíbar, Álvaro Montero y Cristian Romero.

El hecho quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales por alguno que estaba presente y captó la secuencia que se los ve a los cuatro jugadores vestidos con la indumentaria del club y sus bolsos esperando el ómnibus junto al jefe de seguridad.

“Te falta el micro?”, se escucha que le preguntaron al encargado de seguridad. Si bien en un momento le indicaron que estaba a punto de salir, segundos después, otra persona confirmó que ya se había ido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Estudiantes

Boca derrotó 1 a 0 a Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, y así, el equipo dirigido por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena consiguió su primera victoria en el campeonato local y tomó impulso para afrontar una exigente seguidilla de compromisos.

El próximo compromiso del Xeneize será frente a Vélez, por la cuarta fecha del certamen, y se disputará el sábado 8 de agosto desde las 18.15, nuevamente en el estadio de Huracán, donde Boca mantendrá su localía mientras continúan las obras para recuperar el césped de la Bombonera.

Después del duelo ante el Fortín, Boca continuará con una agenda exigente entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana. En el ámbito local todavía deberá enfrentar a Platense, Racing, Lanús y Gimnasia de Mendoza, mientras que también buscará avanzar en los mata-mata del certamen continental.

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