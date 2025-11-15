Se definen los dos descensos de la Liga Profesional: San Martín, Godoy Cruz y Aldosivi buscan la salvación Este sábado estará cargado de acción debido a los partidos que confirmarán a los equipos que en 2026 participarán de la Primera Nacional. Por







La definición por los descensos será este sábado a las 17.

Sábado de definiciones en el Torneo Clausura 2025 con los partidos que definirán los descensos de la Liga Profesional. Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan buscarán quedarse en la máxima categoría a partir de las 17, en lo que será una definición dramática y simultánea.

San Martín es el más urgido de los tres. Está último en la tabla de promedios, con un promedio de 0.903, lo que lo deja muy comprometido. El empate ante Godoy Cruz en Mendoza lo deja sin margen de error para esta jornada cargada de tensión, aunque podrá tener revancha porque enfrenta al Tiburón en Mar del Plata.

Para quedarse en Primera, el equipo de Leandro Romagnoli debe ganar su partido y esperar que Godoy Cruz no saque los tres puntos.

Godoy Cruz, por su parte, vive un momento muy complejo, con crisis deportiva e institucional tras haber jugado Sudamericana este año. Después de haber ganado solo un partido este torneo, sus números fueron en picada.

Aunque no depende directamente de sí mismo, sigue con vida en la pelea porque para escapar del descenso, tendrá enfrente a un duro rival: Deportivo Riestra en Mendoza. En caso de ganar, junto a una combinación de resultados, podría derivar en un desempate en cancha neutral para definir la permanencia.