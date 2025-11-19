19 de noviembre de 2025 Inicio
Chiqui Tapia, en medio de la polémica: "No siempre la culpa es del árbitro cuando un equipo pierde"

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se refirió al mal momento del arbitraje en el fútbol local y respondió a los cuestionamientos: “Con Grondona también existía la sugestión por los arbitrajes", expresó.

Chiqui Tapia habló del arbitraje argentino.

Chiqui Tapia habló del arbitraje argentino.

El líder de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia habló de la actualidad del fútbol argentino y no esquivó la pregunta sobre el arbitraje, su floja actualidad y las sospechas de siempre: "No siempre la culpa cuando un equipo pierde es del árbitro", expresó.

Chiqui Tapia confirmó que la Selección argentina no tendrá jugadores del fútbol argentino contra Angola

En el evento Olé Summit, en la Usina del Arte, el presidente de la casa madre del fútbol se refirió a los cuestionamientos de los árbitros, fecha tras fecha en el Torneo Clausura 2025, y aseguró: "Tan malo el arbitraje argentino no es. Cuando hay un error humano cada uno lo ve a su manera y lo demuestra. También hay artistas que predisponen mal".

Además, agregó: "Cuando uno llega mal predispuesto, conviviendo y consumiendo cosas que no le hacen bien al fútbol, no está bien. Acá esto no es corregir de un solo lado. Todos tenemos que corregir: jugadores, periodistas, hinchas. A veces parece que los jugadores nunca se equivocan, que los técnicos nunca fallan los planteos”.

Como defensa, Tapia recordó la etapa de Julio Humberto Grondona, al frente de la AFA, para comparar la situación actual de su club, Barracas Central y Arsenal, el equipo de "Don Julio". “Sin dudas siempre está la sugestión esa, eso siempre existió, desde Grondona con Arsenal. También con Barracas. Y dicen que Riestra, y Riestra estuvo 24,25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? Decían que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Y perdió y San Martín de San Juan descendió”, ejemplificó.

Finalmente, concluyó: "Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos, parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó".

