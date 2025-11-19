Chiqui Tapia, en medio de la polémica: "No siempre la culpa es del árbitro cuando un equipo pierde" El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se refirió al mal momento del arbitraje en el fútbol local y respondió a los cuestionamientos: “Con Grondona también existía la sugestión por los arbitrajes", expresó. Por







Chiqui Tapia habló del arbitraje argentino. AFA

El líder de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia habló de la actualidad del fútbol argentino y no esquivó la pregunta sobre el arbitraje, su floja actualidad y las sospechas de siempre: "No siempre la culpa cuando un equipo pierde es del árbitro", expresó.

En el evento Olé Summit, en la Usina del Arte, el presidente de la casa madre del fútbol se refirió a los cuestionamientos de los árbitros, fecha tras fecha en el Torneo Clausura 2025, y aseguró: "Tan malo el arbitraje argentino no es. Cuando hay un error humano cada uno lo ve a su manera y lo demuestra. También hay artistas que predisponen mal".

Además, agregó: "Cuando uno llega mal predispuesto, conviviendo y consumiendo cosas que no le hacen bien al fútbol, no está bien. Acá esto no es corregir de un solo lado. Todos tenemos que corregir: jugadores, periodistas, hinchas. A veces parece que los jugadores nunca se equivocan, que los técnicos nunca fallan los planteos”.

Embed "NO SIEMPRE LA CULPA ES DEL ÁRBITRO. CUANDO UN EQUIPO PIERDE ES PORQUE EL OTRO LO SUPERA, NO ES POR UN ERROR ARBITRAL"



Chiqui Tapia, sobre el arbitraje argentino.



Olé Sports Summit pic.twitter.com/cWR1RopG0z — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2025 Como defensa, Tapia recordó la etapa de Julio Humberto Grondona, al frente de la AFA, para comparar la situación actual de su club, Barracas Central y Arsenal, el equipo de "Don Julio". “Sin dudas siempre está la sugestión esa, eso siempre existió, desde Grondona con Arsenal. También con Barracas. Y dicen que Riestra, y Riestra estuvo 24,25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? Decían que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Y perdió y San Martín de San Juan descendió”, ejemplificó.