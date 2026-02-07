7 de febrero de 2026 Inicio
Julián Álvarez se suma al Quiet Luxury: su look minimalista en tonos tierras que son tendencia en el mundo

El delantero del Atlético de Madrid continúa posicionándose como un referente de la elegancia y la última moda en Europa.

Por
Julián Álvarez acumula millones de seguidores en sus redes sociales. 

  • Julián Álvarez sorprendió con un look de "lujo silencioso" que es tendencia en Europa.
  • El delantero lució un conjunto minimalista en tonos tierra, con una remera tiza y pantalón habano.
  • Completó su outfit con zapatillas urbanas, logrando un equilibrio entre lo formal y deportivo.
  • Recientemente, protagonizó un video viral junto al streamer Davo Xeneize, con una chicana sobre la final de la Copa Libertadores 2018.

Julián Álvarez sigue demostrando que su sencillez es su mayor virtud, tanto dentro como fuera de la cancha. Con un perfil bajo que lo caracteriza, el delantero del Atlético de Madrid sorprendió con un outfit que rinde culto al "lujo silencioso", la tendencia que arrasa en las capitales europeas.

Julián Álvarez junto a su pareja, Emilia Ferrero
El extravagante look de Julián Álvarez: un total black al nivel de un campeón del mundo

En una de sus publicaciones más recientes, el campeón del mundo optó por un conjunto que abandona los logos estridentes para centrarse en la calidad de los materiales y la armonía visual. El delantero lució una remera básica de cuello redondo en tono tiza combinada con un pantalón de sastre de tiro alto en color habano, logrando una paleta orgánica que resalta su estilo fresco y juvenil.

Julián alvarez

Este look se encuadra perfectamente en el concepto de Quiet Luxury (lujo silencioso), donde la elegancia se transmite a través de prendas minimalistas de cortes impecables y colores neutros. Julián completó su apuesta con unas zapatillas urbanas a tono, manteniendo un equilibrio ideal entre lo formal y lo deportivo.

La chicana de Julián Álvarez a Davo Xeneize por la Libertadores 2018

Davo Xeneize visitó a Julián Álvarez en su casa para un segmento especial en su canal de YouTube y protagonizaron un divertido ida y vuelta que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. El delantero del Atlético de Madrid, fiel a su estilo tranquilo pero punzante, no dejó pasar la oportunidad para lanzarle una chicana al streamer, reconocido fanático de Boca, recordando uno de los hitos más importantes de su carrera en River.

En medio de un juego, que consistía en armar un equipo ideal con futbolistas de distintos países en base a una ruleta con banderas, "la araña" soltó una referencia directa a la final de la Copa Libertadores 2018. El ex Millonario pensó en elegir para su equipo a Juan Fernando Quintero. “Después te muestro un videíto de él si querés. Es un saludo”, dijo Julián y soltó entre risas: “Quinterooooooooo”, recordando el grito de la tribuna en la final que se disputó en Madrid.

Davo entendió rápidamente la referencia de su invitado al gol que le otorgó la victoria a River frente al Xeneize. La publicación del fragmento en redes generó miles de interacciones en pocos minutos, con los hinchas "millonarios" celebrando el ingenio de su ídolo.

