El monto millonario que pide Boca por Changuito Zeballos: es una fortuna

El club boquense fijó una cifra alta en su cláusula de rescisión para desprenderse del delantero mientras avanza en charlas para extender su contrato.

Zeballos atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Boca.

  • Boca solo aceptaría vender al Changuito Zeballos por su cláusula de 20 millones de dólares.

  • El club rechazó una oferta cercana a los 10 millones desde Europa.

  • El contrato del delantero vence en diciembre de 2026.

  • La dirigencia busca renovarlo y subir su salario y su cláusula.

En medio del interés europeo por él, Boca resaltó que la cláusula de rescisión de Exequiel "Changuito" Zeballos es de 20 millones de dólares y es el único valor por el que el club aceptaría dejarlo salir en este momento, que se convirtió en la figura del equipo.

El delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, consolidado como figura del equipo tras una segunda mitad de 2025 en la que sumó continuidad y se transformó en uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel. Su crecimiento despertó el interés de varios clubes europeos que ya iniciaron sondeos formales.

Ese escenario obligó a la dirigencia a moverse con rapidez: mientras rechaza ofertas que no alcanzan el número estipulado, también trabaja en una mejora contractual para blindar a una de las joyas del plantel y evitar que ingrese en su último año de contrato sin renovación.

Los números del Changuito Zeballos en Boca

Con 24 años, Zeballos se transformó en uno de los futbolistas más determinantes del equipo en los últimos meses. Tras superar una etapa marcada por lesiones, logró continuidad y volvió a mostrar el desequilibrio que lo convirtió en una de las grandes promesas de las inferiores.

Su rendimiento sostenido despertó el interés de clubes del exterior, entre ellos el CSKA de Moscú, que presentó una oferta cercana a los 10 millones de dólares, rápidamente rechazada por la dirigencia xeneize. El extremo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, un plazo que todavía no genera urgencias, pero que figura entre las prioridades del club para evitar presiones futuras en el mercado.

El club fijó su cláusula de rescisión en 20 millones de dólares.

En ese contexto, la idea de la dirigencia es extender el vínculo por varios años más y elevar tanto su salario como su cláusula de salida, con el objetivo de blindarlo frente a nuevos avances desde Europa.

