Pura ternura: Cami Homs compartió las primeras fotos de Aitana, su hija con José "Principito" Sosa La influencer retomó su vida virtual y mostró imágenes de la pequeña con sus hermanos. "Nos tiene muertos de amor", aseguró. + Seguir en







La modelo compartió su nueva dinámica familiar con la llegada de la beba. Redes sociales

La modelo Cami Homs volvió a las redes sociales a poco de ser mamá de Aitana, la beba que tuvo junto al futbolista José "Principito" Sosa, y compartió un tierno carrusel de imágenes que reflejó cómo es la nueva dinámica familiar desde la llegada de la pequeña.

La exmujer de Rodrigo de Paul mostró a la bebé de tan solo unos días junto a sus hermanos, Francesca y Bautista, que tuvo con el campeón de la Selección argentina. En las imágenes aparecen la beba, sus hermanos, ella misma y su marido, el jugador de Estudiantes de La Plata.

La primera foto es de Aitana, en color, en medio de la amplia cama matrimonial. Enseguida se la ve a la mamá con la menor sobre el pecho, esta vez en blanco y negro, como una foto publicitaria, y después aparecen los menores cuidando a la niña.

Finalmente, se ve al deportista con la nena en brazos: él está sentado en un sillón y ella duerme sobre su pecho, también en blanco y negro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cami Homs (@camihoms) La influencer retrató su presente con otra foto, donde se la ve en ropa deportiva y mirándose frente al espejo, como retomando su rutina: "Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y sus hermanitos. De a poquito apareciendo por acá. Gracias por sus miles de mensajes de amor", escribió en Instagram.