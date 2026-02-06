IR A
Pura ternura: Cami Homs compartió las primeras fotos de Aitana, su hija con José "Principito" Sosa

La influencer retomó su vida virtual y mostró imágenes de la pequeña con sus hermanos. "Nos tiene muertos de amor", aseguró.

La modelo compartió su nueva dinámica familiar con la llegada de la beba.

Redes sociales

La modelo Cami Homs volvió a las redes sociales a poco de ser mamá de Aitana, la beba que tuvo junto al futbolista José "Principito" Sosa, y compartió un tierno carrusel de imágenes que reflejó cómo es la nueva dinámica familiar desde la llegada de la pequeña.

La exmujer de Rodrigo de Paul mostró a la bebé de tan solo unos días junto a sus hermanos, Francesca y Bautista, que tuvo con el campeón de la Selección argentina. En las imágenes aparecen la beba, sus hermanos, ella misma y su marido, el jugador de Estudiantes de La Plata.

La primera foto es de Aitana, en color, en medio de la amplia cama matrimonial. Enseguida se la ve a la mamá con la menor sobre el pecho, esta vez en blanco y negro, como una foto publicitaria, y después aparecen los menores cuidando a la niña.

Finalmente, se ve al deportista con la nena en brazos: él está sentado en un sillón y ella duerme sobre su pecho, también en blanco y negro.

La influencer retrató su presente con otra foto, donde se la ve en ropa deportiva y mirándose frente al espejo, como retomando su rutina: "Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y sus hermanitos. De a poquito apareciendo por acá. Gracias por sus miles de mensajes de amor", escribió en Instagram.

La nueva vida de Cami Homs junto a José "Principito" Sosa

Cami Homs y José "Principito" Sosa se conocieron a principios de 2022 al ser vecinos en el mismo edificio de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue ella quien tomó la iniciativa tras cruzarse al futbolista en el hall, enviándole un mensaje directo por Instagram para iniciar el contacto. La modelo dio a luz a Aitana hace una semana, la primera hija fruto de su relación con el futbolista de Estudiantes.

