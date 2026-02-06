6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El look de Vinícius junto a Kim Kardashian: estilo Street y unas zapatillas espectaculares que destacan

El jugador se fotografió acompañado de la empresaria en un evento de moda en París. Su look, urbano sin dejar atrás los detalles deportivos, es un acierto.

Por
Vinícius Jr apareció junto a Kim Kardashian en un evento y sumó un look extragavante. 

Vinícius Jr apareció junto a Kim Kardashian en un evento y sumó un look extragavante. 

  • El brasileño está de descanso después de enfrentarse al Rayo Vallecano.

  • Vinícius asistió al evento de una importante marca deportiva que lanzó una colaboración con Kim Kardashian.

  • El look que eligió, histriónico pero elegante, sumó un ítem destacado.

  • A tono con la marca de la casa, Vinícius apostó por unas zapatillas rosa intenso.

Vinícius, en medio de un corto descanso del Real Madrid, después del 2-1 contra Rayo Vallecano, voló a París para participar de la colaboración entre Nike y Kim Kardashian. El jugador llegó al evento lookeado con las últimas tendencias, pero apostó por tener el fuerte del outfit en las zapatillas.

La lesión muscular de un jugador pone en duda su presencia en el duelo internacional.
Te puede interesar:

A semanas de la Finalissima, la Selección argentina recibió una pésima noticia

Con un estilo Streetwear de alto perfil, el brasileño se mostró con una campera negra tipo bomber, de cuero, con costuras visibles en contraste blanco; una pieza de ropa que refuerza la estética urbana y retiene la atención. Debajo se asoma una remera blanca básica, que equilibra el conjunto y le da limpieza visual.

WhatsApp Image 2026-02-04 at 08.56.03

El pantalón, negro y ancho, acompaña el look elegante con sus detalles de brillos. El accesorio minimalista es una cadena metálica colgando de su bolsillo izquierdo. La estrella del outfit son las zapatillas, con un toque de color arriesgado: unas Nike en tono rosa intenso, que funcionan como punto focal y rompen con el color negro.

Posando junto a Kim Kardashian, la protagonista del evento, ambos hacen contraste: ella llega, fiel a su estilo, un look en tonos nude y rosa viejo, con un vestido al cuerpo que oficia como segunda piel.

Vinícius Jr.

El Flamengo sueña con el regreso de Vinícius Jr

El sueño del Flamengo empieza a tomar forma y se posiciona sobre Vinícius Jr. El delantero brasileño, hoy en Real Madrid, volvió a quedar en el centro de la atención luego del guiño que realizó el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Vinicius llegó al Real desde Flamengo y triunfó en las ligas europeras, aunque siempre mantuvo un fuerte vínculo con el club de Río de Janeiro. Esa relación volvió a quedar en evidencia durante la presentación de Lucas Paquetá, otro hijo del club que regresó recientemente al Mengão y que mantiene una amistad estrecha el jugador.

En ese contexto, José Boto, director técnico de Flamengo, fue consultado sobre la posibilidad de un eventual regreso de Vinícius y no esquivó el tema. "La puerta siempre está abierta para él", afirmó. Además, deslizó un dato que alimenta esta ilusión: el contrato del delantero con el Real Madrid estaría cerca de finalizar, lo que permitiría negociar más libremente, sin necesidad de una transferencia.

Boto también contó un gesto reciente del futbolista para con él: "Me envió un bonito regalo, una camiseta firmada", dijo. Sin embargo, fue prudente al marcar los límites de la situación. "Solo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir. Depende más de Vini que de nosotros", cerró el DT.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hoy está alejado del fútbol y enfocado en sus negocios en África y Europa.
play

Qué fue de la vida de Alphonse Tchami: fue el único africano en hacer un gol en un Superclásico

Guillermo Barros Schelotto piensa en el choque del domingo.

Qué dijo Guillermo Barros Schelotto sobre una posible vuelta como DT de Boca

Las resoluciones marcaron un antes y un después para ambos clubes.

Nuevo relato estremecedor de los incidentes entre Independiente y U de Chile: "Fue muy triste"

Se pudrió todo entre los periodistas en medio de un debate sobre las lesiones en Boca Juniors.

Diego Latorre explotó contra el Chavo Fucks por las lesiones en Boca Juniors: "empezá a estudiar"

Manchester City encabezó el ranking con la transferencia más alta del mercado.

Estos son los 10 pases más caros del mercado de pases en todo el mundo: los millones que costó el primero

La evolución de CR7 y su icónico festejo con el paso del tiempo.

Cristiano Ronaldo cumple 41 años: una carrera a puro gol y una rivalidad con Messi que marcó una era

Rating Cero

La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán
play

Una serie de comedia y fantasía estrenó su nueva temporada en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación.

Escándalo en Masterchef: aseguran que la relación entre Ian Lucas y el Chino Leunis está terminada

La actriz dejó en claro que la relación se apoya en el afecto, la cercanía y una historia compartida.

Sofía Gala aclaró los rumores que la vinculaban con Fito Páez y dejó todo a la vista: ¿están en pareja?

El estreno de Netflix que ya fue nominado en los Oscars.
play

Esta historia combina amor y tragedia, fue un gran estreno de Netflix y está nominada a mejor película de Los Oscars: como se llama

Sullivans Crossing es una serie dramática basada en las novelas de Robyn Carr, centrada en Maggie Sullivan (Morgan Kohan), una neurocirujana que regresa a su hogar en Nueva Escocia para escapar de crisis personales. 
play

Cuál es la trama de Sullvian's Crossing, la serie que sorprendió en Netflix y es furor

últimas noticias

La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Hace 19 minutos
Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto

Hace 19 minutos
Esta infracción es la más alta en Buenos Aires.

Esta es la infracción que en Buenos Aires tiene una multa que supera los 3 millones de pesos

Hace 21 minutos
La lesión muscular de un jugador pone en duda su presencia en el duelo internacional.

A semanas de la Finalissima, la Selección argentina recibió una pésima noticia

Hace 24 minutos
play
Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán

Una serie de comedia y fantasía estrenó su nueva temporada en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

Hace 25 minutos