El look de Vinícius junto a Kim Kardashian: estilo Street y unas zapatillas espectaculares que destacan

El jugador se fotografió acompañado de la empresaria en un evento de moda en París. Su look, urbano sin dejar atrás los detalles deportivos, es un acierto.

Vinícius , en medio de un corto descanso del Real Madrid, después del 2-1 contra Rayo Vallecano, voló a París para participar de la colaboración entre Nike y Kim Kardashian . El jugador llegó al evento lookeado con las últimas tendencias, pero apostó por tener el fuerte del outfit en las zapatillas.

Con un estilo Streetwear de alto perfil , el brasileño se mostró con una campera negra tipo bomber , de cuero, con costuras visibles en contraste blanco; una pieza de ropa que refuerza la estética urbana y retiene la atención. Debajo se asoma una remera blanca básica , que equilibra el conjunto y le da limpieza visual.

El pantalón, negro y ancho , acompaña el look elegante con sus detalles de brillos . El accesorio minimalista es una cadena metálica colgando de su bolsillo izquierdo. La estrella del outfit son las zapatillas, con un toque de color arriesgado: unas Nike en tono rosa intenso , que funcionan como punto focal y rompen con el color negro.

Posando junto a Kim Kardashian, la protagonista del evento, ambos hacen contraste: ella llega, fiel a su estilo, un look en tonos nude y rosa viejo , con un vestido al cuerpo que oficia como segunda piel.

El sueño del Flamengo empieza a tomar forma y se posiciona sobre Vinícius Jr . El delantero brasileño, hoy en Real Madrid , volvió a quedar en el centro de la atención luego del guiño que realizó el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Vinicius llegó al Real desde Flamengo y triunfó en las ligas europeras, aunque siempre mantuvo un fuerte vínculo con el club de Río de Janeiro. Esa relación volvió a quedar en evidencia durante la presentación de Lucas Paquetá, otro hijo del club que regresó recientemente al Mengão y que mantiene una amistad estrecha el jugador.

En ese contexto, José Boto, director técnico de Flamengo, fue consultado sobre la posibilidad de un eventual regreso de Vinícius y no esquivó el tema. "La puerta siempre está abierta para él", afirmó. Además, deslizó un dato que alimenta esta ilusión: el contrato del delantero con el Real Madrid estaría cerca de finalizar, lo que permitiría negociar más libremente, sin necesidad de una transferencia.

Boto también contó un gesto reciente del futbolista para con él: "Me envió un bonito regalo, una camiseta firmada", dijo. Sin embargo, fue prudente al marcar los límites de la situación. "Solo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir. Depende más de Vini que de nosotros", cerró el DT.