Semana clave en el cielo: Urano vuelve a moverse directo y cambia el humor social El movimiento reactiva un clima de cambios acelerados, sacudidas en lo económico y emocional, y un ajuste colectivo que impacta de lleno en el humor social, especialmente en los signos fijos. Por + Seguir en







Sensación de antesala: algo se termina de acomodar antes de un nuevo ciclo

Urano vuelve a moverse directo y destraba una energía que venía contenida desde hace meses

El clima social se acelera y aparecen reacciones inesperadas, cambios de ánimo y decisiones repentinas

Se reactivan temas ligados a estabilidad, economía, valores y seguridad personal y colectiva

Lo que parecía firme empieza a moverse y obliga a replantear prioridades Semana clave en el cielo: Urano vuelve a moverse directo en Tauro y cambia el humor social. Ya en los últimos grados del signo del toro, este movimiento destraba una energía que venía contenida.

En astrología mundana, cuando Urano se reactiva, el clima social se acelera, aparecen reacciones inesperadas, cambios de ánimo colectivos y decisiones que rompen con lo establecido.

Este transito funciona como una despedida intensa de un ciclo que se agota. La energía se acelera, las decisiones que venían postergadas empiezan a tomar forma y los cambios se precipitan, incluso cuando no estaban en los planes. Lo que parecía estable muestra fisuras y obliga a soltar estructuras viejas, hábitos rígidos y seguridades que ya no sostienen el presente. No se trata de caos por caos mismo, sino de un ajuste forzado y necesario antes de la apertura de un nuevo ciclo.

Urano en Tauro ¿Por qué impacta en el humor social con Urano en Tauro? Urano rige lo inesperado, lo disruptivo, las sacudidas.

Tauro habla de economía, recursos, estabilidad, valores y seguridad material.

Al ponerse directo, lo que estaba trabado o latente empieza a moverse de golpe. Traducción terrenal: nerviosismo, cambios bruscos de opinión, reclamos, reacomodamientos y necesidad de romper rutinas que ya no funcionan.

Los signos más impactados El impacto es más fuerte en los signos fijos, que representan la resistencia al cambio: