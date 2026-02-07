7 de febrero de 2026 Inicio
Semana clave en el cielo: Urano vuelve a moverse directo y cambia el humor social

El movimiento reactiva un clima de cambios acelerados, sacudidas en lo económico y emocional, y un ajuste colectivo que impacta de lleno en el humor social, especialmente en los signos fijos.

Por
Sensación de antesala: algo se termina de acomodar antes de un nuevo ciclo

Sensación de antesala: algo se termina de acomodar antes de un nuevo ciclo

  • Urano vuelve a moverse directo y destraba una energía que venía contenida desde hace meses
  • El clima social se acelera y aparecen reacciones inesperadas, cambios de ánimo y decisiones repentinas
  • Se reactivan temas ligados a estabilidad, economía, valores y seguridad personal y colectiva
  • Lo que parecía firme empieza a moverse y obliga a replantear prioridades

Semana clave en el cielo: Urano vuelve a moverse directo en Tauro y cambia el humor social. Ya en los últimos grados del signo del toro, este movimiento destraba una energía que venía contenida.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.
