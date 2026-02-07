Semana clave en el cielo: Urano vuelve a moverse directo y cambia el humor social

En astrología mundana, cuando Urano se reactiva, el clima social se acelera, aparecen reacciones inesperadas, cambios de ánimo colectivos y decisiones que rompen con lo establecido.
Este transito funciona como una despedida intensa de un ciclo que se agota. La energía se acelera, las decisiones que venían postergadas empiezan a tomar forma y los cambios se precipitan, incluso cuando no estaban en los planes. Lo que parecía estable muestra fisuras y obliga a soltar estructuras viejas, hábitos rígidos y seguridades que ya no sostienen el presente. No se trata de caos por caos mismo, sino de un ajuste forzado y necesario antes de la apertura de un nuevo ciclo.
¿Por qué impacta en el humor social con Urano en Tauro?
Urano rige lo inesperado, lo disruptivo, las sacudidas.
Tauro habla de economía, recursos, estabilidad, valores y seguridad material.
Al ponerse directo, lo que estaba trabado o latente empieza a moverse de golpe.
Traducción terrenal: nerviosismo, cambios bruscos de opinión, reclamos, reacomodamientos y necesidad de romper rutinas que ya no funcionan.
Los signos más impactados
El impacto es más fuerte en los signos fijos, que representan la resistencia al cambio:
Tauro: redefinición de seguridad, dinero, trabajo y prioridades.
Leo: tensión entre control y exposición; cambios en liderazgos y egos.
Escorpio: giros en vínculos de poder, alianzas y conflictos.
Acuario: revisión de ideales colectivos, tecnología y futuro.