Julián Álvarez junto a su pareja, Emilia Ferrero

Julián Álvarez cumplió años y lo festejó de forma íntima, acompañado por Emilia Ferrero y su bebé de un mes, Amadeo.

Del festejo también participó su perro de raza Samoyedo, Tarzán, que acumula cientos de fans en las redes.

El look del jugador, minimalista, es un total black.

El outfit monocromático, más el cuello alto del saco, le aporta una estructura elegante. El flamante padre Julián Álvarez celebró su cumpleaños en familia, junto a su bebé, su esposa y el compañero perruno de la pareja, Tarzán. En redes sociales, el jugador del Atlético Madrid mostró su celebración íntima en fotos, donde se lo ve rodeado de amor. Los comentarios de cariño de los fanáticos no tardaron en llegar. El festejo con sus seres queridos estuvo marcado por el outfit minimalista y elegante del campeón mundial.

A tono con su compañera, María Emilia Ferrero, Julián Álvarez se vistió de un color que no falla, el negro, en un look total black. Para la ocasión, eligió un suéter negro de cuello alto, de líneas limpias y calce clásico, que aporta un aire sobrio y atemporal.

El conjunto del campeón mundial se completa con un pantalón negro en la misma sintonía, logrando una estética prolija y moderna, sin estridencias. Como único accesorio, sumó un reloj metálico, que rompe con la simpleza del look y agrega un guiño sofisticado.

Ferrero, que fue mamá de Amadeo, el hijo de ambos, el pasado 2 de enero; comparte color predominante con el jugador, pero agregó un detalle que genera un corte visual, en un look en capas. Top negro de mangas cortas, pantalón negro y debajo, la cintura de un short deportivo en blanco, para generar contraste.

