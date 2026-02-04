4 de febrero de 2026 Inicio
El extravagante look de Julián Álvarez: un total black al nivel de un campeón del mundo

El jugador estrella de la Selección y del Atlético Madrid elevó la vara en términos de looks modernos con una apuesta monocromática.

Julián Álvarez junto a su pareja

Julián Álvarez junto a su pareja, Emilia Ferrero

  • Julián Álvarez cumplió años y lo festejó de forma íntima, acompañado por Emilia Ferrero y su bebé de un mes, Amadeo.
  • Del festejo también participó su perro de raza Samoyedo, Tarzán, que acumula cientos de fans en las redes.
  • El look del jugador, minimalista, es un total black.
  • El outfit monocromático, más el cuello alto del saco, le aporta una estructura elegante.

El flamante padre Julián Álvarez celebró su cumpleaños en familia, junto a su bebé, su esposa y el compañero perruno de la pareja, Tarzán. En redes sociales, el jugador del Atlético Madrid mostró su celebración íntima en fotos, donde se lo ve rodeado de amor. Los comentarios de cariño de los fanáticos no tardaron en llegar. El festejo con sus seres queridos estuvo marcado por el outfit minimalista y elegante del campeón mundial.

A tono con su compañera, María Emilia Ferrero, Julián Álvarez se vistió de un color que no falla, el negro, en un look total black. Para la ocasión, eligió un suéter negro de cuello alto, de líneas limpias y calce clásico, que aporta un aire sobrio y atemporal.

El conjunto del campeón mundial se completa con un pantalón negro en la misma sintonía, logrando una estética prolija y moderna, sin estridencias. Como único accesorio, sumó un reloj metálico, que rompe con la simpleza del look y agrega un guiño sofisticado.

Ferrero, que fue mamá de Amadeo, el hijo de ambos, el pasado 2 de enero; comparte color predominante con el jugador, pero agregó un detalle que genera un corte visual, en un look en capas. Top negro de mangas cortas, pantalón negro y debajo, la cintura de un short deportivo en blanco, para generar contraste.

julian alvarez, redes sociales
Julián Álvarez, Emilia Ferrero y Amadeo, el hijo de ambos.

Julián Álvarez, Emilia Ferrero y Amadeo, el hijo de ambos.

Qué dijo Gabriel Batistuta sobre el presente de Julián Álvarez

En medio de las críticas que recibió Julián Álvarez en España, Gabriel Batistuta salió a defenderlo y puso en foco un aspecto que va más allá del rendimiento en números.

La Araña acumula 11 partidos consecutivos sin convertir en La Liga y dos más por la Champions League, en una temporada irregular para el equipo de Diego Simeone. En este contexto, la prensa española levantó cuestionamientos, igual que los hinchas colchoneros.

"Julián Álvarez es increíble", sostuvo Batistura durante una conferencia de prensa en el marco del ICON Series que se celebra en Bangkok, Tailandia. Y fue más allá, para ampliar la mirada: "Hace todo, juega, recupera, hace algunos goles. Por eso el nueve de antes no existe más. No hace tantos goles, pero defiende mucho más y ayuda mucho más al equipo en momentos decisivos. Me encanta".

